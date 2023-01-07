隊友傳落淚影片安慰 大專聯賽游騰堯勝投拿MVP

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大專棒球聯賽持續進行，台東大學投手游騰堯7日複賽對上台體大，登板後援3.1局拿下勝投、獲選MVP。他賽後表示，「謝謝隊友幫我把勝投打回來，這場比賽是大家一起努力贏下來的，不是靠我自己。」中央社記者謝靜雯攝 112年1月7日

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（中央社記者謝靜雯台中7日電）大專棒球聯賽複賽台東大學大四投手游騰堯登板都是壓力最大的時刻，上一場敗投自責落淚，隊友傳「影片」安慰，今天對台體大後援3.1局拿下勝投、獲選MVP，總教練王信民看到他心態更成熟。

台東大學投手游騰堯是去年U23世界盃棒球賽國手，有了國際賽洗禮，加上升上大四成為球隊老大哥，扮演領頭的角色，游騰堯此次大專棒球聯賽（公開一級）負擔角色比較吃重，預賽先發、後援都有，複賽目前為止都是後援出賽。

台東大學今天複賽與台灣體大交手，游騰堯後援投3.1局僅被敲出1支安打、無失分，球隊終場以4比2拿下關鍵勝利，游騰堯拿下勝投。

台東大學總教練王信民表示，最近球隊投手群沒有這麼穩定，最穩定的兩名投手游騰堯和陽邯杰把關後面，王信民也提到，有了國際賽洗禮，明顯感受到游騰堯心態上更成熟，不管遇到什麼局面都可以沉著冷靜的面對，不會起伏太大，「他登板都是壓力最大的時候，但他都可以想辦法處理掉。」

游騰堯也是責任感很重的球員， 1日複賽與南華大學交手，後援吞敗，一邊走下場一邊眼眶泛淚，退場後跑到休息室後方哭，他表示，會情緒起伏這麼大事氣自己沒有能力幫助球隊，覺得對不起球隊。

游騰堯今天拿下單場MVP，頒獎時隊友起鬨說要看影片，他也解釋這個「影片」，是對南華比賽結束後，隊友傳自己退場眼眶泛淚的影片來，要他不要再哭了，大家互相鼓勵。

今天好投幫助球隊守住勝利，游騰堯更有自信，「謝謝隊友幫我把勝投打回來，這場比賽是大家一起努力贏下來的，不是靠我自己。」

游騰堯此次大專聯賽負擔較吃重的角色，但他表示不會覺得累，不希望留下遺憾，至於畢業後還沒有明確的方向，下學期開始會到業餘社會隊實習，會再評估看看表現，才會決定要選秀或者留在社會隊。（編輯：孫承武）1120107