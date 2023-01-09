更多編輯台推薦新聞：
林子偉確定會打經典賽 曾多次表達意願
運動

林子偉確定會打經典賽 曾多次表達意願

健保卡遺失損毀可用手機補辦 申請流程這裡看
生活

健保卡遺失損毀可用手機補辦 申請流程這裡看

中央社啟事
社會

中央社啟事

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

邱志鵬8局無失分 大專聯賽台體帶文化同晉4強

2023/1/9 18:19
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台中9日電）大專棒球聯賽（公開一級）台灣體大今天複賽與嘉義大學交手，台體邱志鵬8局無失分優質先發，朱瑋淇單場3安，率隊以2比1拿下關鍵勝利，取得4強門票，也帶著文化大學一同晉級。

111學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽最後一日賽程，台灣體大今天與嘉義大學交手，台體大投手邱志鵬先發展現壓制力，總計用105球投8局，被敲出5支安打，投出7次三振、1次保送，無失分，拿下勝投。

台體大4局靠著接連安打、朱瑋淇關鍵安打先馳得點，8局再靠著失誤、故意四壞保送，楊閔貽安打替球隊多添1分保險分。

嘉義大學前8局打線受制沒能拿下分數，9局抓準換投時機搶分，靠著保送、安打、滾地球追回1分，追分不及吞敗，想要晉級4強需要看別人臉色，若晚場比賽文化大學擊敗國立體大，嘉大就可以取得4強門票。

南華大學昨天搶下複賽第5勝、成為首支晉級4強的球隊，台體大今天擊敗嘉義大學，也取得4強門票，同時帶著文化大學晉級，賽後文化大學總教練廖敏雄經過台體大總教練林宗毅身邊時，也笑著伸出手跟林宗毅握手說謝謝。

林宗毅表示，上屆比賽球隊複賽止步，今天攸關晉級的比賽，賽前難免感受到球員有點緊張，也有勉勵他們，不要喚起去年不好的記憶，用正面的心態去面對，很開心有好的結果。

先發投手邱志鵬複賽前兩場比賽都沒有投滿5局，今天關鍵比賽8局無失分好投搶勝，也拿下單場MVP，朱瑋淇單場敲3安貢獻1分打點，打擊表現最亮眼。（編輯：張雅淨）1120109

#邱志鵬
#林宗毅
#台體大
邱志鵬
邱志鵬先發好投 梅花旗棒球賽台體隊史首度2連霸
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族