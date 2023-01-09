邱志鵬8局無失分 大專聯賽台體帶文化同晉4強

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台中9日電）大專棒球聯賽（公開一級）台灣體大今天複賽與嘉義大學交手，台體邱志鵬8局無失分優質先發，朱瑋淇單場3安，率隊以2比1拿下關鍵勝利，取得4強門票，也帶著文化大學一同晉級。

111學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽最後一日賽程，台灣體大今天與嘉義大學交手，台體大投手邱志鵬先發展現壓制力，總計用105球投8局，被敲出5支安打，投出7次三振、1次保送，無失分，拿下勝投。

台體大4局靠著接連安打、朱瑋淇關鍵安打先馳得點，8局再靠著失誤、故意四壞保送，楊閔貽安打替球隊多添1分保險分。

嘉義大學前8局打線受制沒能拿下分數，9局抓準換投時機搶分，靠著保送、安打、滾地球追回1分，追分不及吞敗，想要晉級4強需要看別人臉色，若晚場比賽文化大學擊敗國立體大，嘉大就可以取得4強門票。

南華大學昨天搶下複賽第5勝、成為首支晉級4強的球隊，台體大今天擊敗嘉義大學，也取得4強門票，同時帶著文化大學晉級，賽後文化大學總教練廖敏雄經過台體大總教練林宗毅身邊時，也笑著伸出手跟林宗毅握手說謝謝。

林宗毅表示，上屆比賽球隊複賽止步，今天攸關晉級的比賽，賽前難免感受到球員有點緊張，也有勉勵他們，不要喚起去年不好的記憶，用正面的心態去面對，很開心有好的結果。

先發投手邱志鵬複賽前兩場比賽都沒有投滿5局，今天關鍵比賽8局無失分好投搶勝，也拿下單場MVP，朱瑋淇單場敲3安貢獻1分打點，打擊表現最亮眼。（編輯：張雅淨）1120109