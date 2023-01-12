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世足奪冠後放長假 梅西歸隊首戰就率PSG贏球

2023/1/12 13:02
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（中央社巴黎11日綜合外電報導）梅西（Lionel Messi）率阿根廷在卡達世界盃足球賽奪冠後放長假，今天復出首戰就有進球，率巴黎聖傑曼在法甲賽場2比0擊敗翁熱（Angers）。

法新社報導，梅西去年12月18日在世足冠軍戰率阿根廷於PK大戰擊敗法國，但在法甲結束賽季為世足的休兵後，梅西卻錯過復賽以來巴黎聖傑曼頭3場比賽，一週前才歸隊展開訓練，為這場迎戰目前墊底的翁熱做準備。

巴黎聖傑曼今天贏球後，與第2名朗斯（Lens）之間積分差拉開為6分。

重返先發陣線者除梅西還有巴西球星內馬爾（Neymar），他因禁賽與治療世足期間所受踝傷而缺席球隊最近兩場比賽。

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巴黎聖傑曼的法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）則因法甲復賽後旋即出場，這場獲得休息機會未上陣，改由伊基泰克（Hugo Ekitike）頂上先發，他也把握機會在第5分鐘就破門幫球隊先馳得點，梅西第72分鐘進球讓巴黎聖傑曼鎖定勝利。

姆巴佩預計15日作客勒恩（Rennes）時歸隊，料將與梅西同時上場，屆時世足決賽分屬兩軍的最強前鋒有望在巴黎聖傑曼再次合體。（譯者：陳亦偉）1120112

#梅西
#世足
#巴黎聖傑曼
梅西
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