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公鹿字母哥缺陣吞敗 熱火文森得分創生涯新高

2023/1/13 15:51
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（中央社邁阿密12日綜合外電報導）美國職籃NBA密爾瓦基公鹿今天在「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）缺陣下，終場以102比108敗給邁阿密熱火。

法新社報導，熱火的文森（Gabe Vincent）整場拿下生涯新高28分，隊友阿德巴約（Bam Adebayo）搶下24分、12籃板，巴特勒（Jimmy Butler）挹注17分、11籃板。

公鹿第2節一度領先15分，但熱火在上半場打完追平比數。

熱火第4節一開始打出7比0領先，最後階段都沒有落後。

美聯社報導，兩隊今天都缺乏人手。

熱火球星勞瑞（Kyle Lowry）、赫洛（Tyler Herro）和馬丁（Caleb Martin）都沒出賽。公鹿的安特托昆博、艾倫（Grayson Allen）、密道頓（Khris Middleton）、伊巴卡（Serge Ibaka）及殷格斯（Joe Ingles）也都沒上場。

公鹿得分最高是哈勒戴（Jrue Holiday）的24分，外加11助攻。

隊友卡特（Jevon Carter）則拿下18分，沃拉（Jordan Nwora）16分，葛林（AJ Green）和波蒂斯（Bobby Portis）各拿15分和12分。（譯者：盧映孜/核稿：張正芊）1120113

#安特托昆博
#卡特
#哈勒戴
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