李重儀對文化23.1局無失分 盼升速拚中職選秀

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國立體大側投李重儀（圖）在111學年度大專棒球聯賽（公開一級）對戰文化3連勝，連23.1局無失分，雖沒能挑戰連兩場完投，但「文化剋星」當之無愧，李重儀畢業將挑戰中職選秀，最大課題是要提升球速。中央社記者謝靜雯攝 112年1月15日

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（中央社記者謝靜雯新北15日電）國體側投李重儀在大專棒球聯賽（公開一級）對戰文化3連勝、連23.1局無失分，雖沒能挑戰連兩場完投，但「文化剋星」當之無愧。李重儀畢業拚中職選秀，課題是需要提升球速。

111學年度大專棒球聯賽（公開一級）國立體大有專門投文化大學的「武器」，側投手李重儀預賽對文化先發7.2局被敲4支安打，投出11次三振、無失分，複賽先發僅被敲出1支安打，投出5次三振、完封勝。

李重儀今天在季軍戰直到7局2人出局後才失分，終止對戰23.1局無失分，總計投8.1局失1分，率隊拿下季軍，李重儀也拿下勝投。

國體總教練邱俊文表示，文化的打者不怕球速快的投手，今天季軍戰毫不猶豫派李重儀，「文化也知道我們要派他，大家都知道」，但仍然沒辦法掌握的原因，主要是李重儀球路多，出手點比較怪，控球很精準，文化打者對於陰柔型、控球派的打者掌握度不好。

李重儀此次大專聯賽3場對文化大學，文化都派出火球男林振瑋同場競技，複賽李重儀曾說目標是投得比林振瑋久，今天的目標是撐完7局。

李重儀表示，今天變化球投比較多，投到7局時手腕有點緊繃，防護員協助處理，教練團也提醒，後面的投手都準備好了，不行就隨時給教練團一個手勢就好，投到9局有危機，雖然很想繼續拚完投，但教練團還是選擇把他換下。

李重儀投球姿勢特別，他表示，從國小就用側投姿勢投球，比較有特色，後來想要追求球速，出手點有稍微拉高一點。

大四的李重儀畢業將挑戰中職選秀，最大的課題是要提升球速，目前最快球速投過137公里，希望均速提升至135公里，除了直球外還有滑球、指叉和變速球。

被問起有沒有觀察哪些怪投的姿勢，他笑說，平時已經都是棒球了，放假時不想再看棒球，所以很少看職棒，投不好的時候，會看日職退役球員牧田和久的影片。（編輯：管中維）1120115