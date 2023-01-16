更多編輯台推薦新聞：
新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況
生活

新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況

不斷更新／學測112年各科試題解答一覽
生活

不斷更新／學測112年各科試題解答一覽

中央社啟事
社會

中央社啟事

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
日統客運經營困難停駛4國道路線 統聯全數接手
首頁 / 運動

澳網女單 美國雙姝皮古拉、高夫輕騎闖頭關

2023/1/16 13:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社墨爾本16日綜合外電報導）美國網球女將皮古拉（Jessica Pegula）和高夫（Coco Gauff）今天在澳洲公開賽女單旗開得勝，雙雙以直落二闖過頭關。

法新社報導，大會第3種子皮古拉以6比0、6比1輕取世界排名161的羅馬尼亞選手克里斯蒂亞（Jaqueline Cristian），前後僅花59分鐘。第7種子高夫一樣勇猛，在隔壁的拉佛球場（Laver Arena）6比1、6比4技壓捷克女將斯尼科娃（Katerina Siniakova）。

高夫本月稍早才在奧克蘭菁英賽（Auckland Classic）贏得個人第3座WTA單打冠軍，挾著絕佳狀況來到今年的第1個大滿貫賽事；皮古拉則因稍早在「聯合盃」（United Cup）力克世界排名第1的波蘭好手斯威雅蒂（Iga Swiatek），士氣大振。

高夫賽後表示：「很榮幸澳網選擇我和卡特琳娜（斯尼科娃）來打拉佛球場的開幕戰。」

高夫接下來的第2輪比賽，將面對稍早以6比3、6比2拍落德國選手科爾帕奇（Tamara Korpatsch）的前美國公開賽女單冠軍拉杜卡努（Emma Raducanu）。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1120116

#高夫
#皮古拉
#斯尼科娃
皮古拉
首屆聯合盃網賽 美國4戰全勝橫掃義大利奪冠[影]聯合盃網賽4強 世界球后斯威雅蒂爆冷輸球落淚
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族