更多編輯台推薦新聞：
京都「橘色惡魔」橘高校再為台灣獻藝 參演文總除夕特別節目
文化

京都「橘色惡魔」橘高校再為台灣獻藝 參演文總除夕特別節目

新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況
生活

新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況

中央社啟事
社會

中央社啟事

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
歌仔戲演員連明月逝世享壽70歲 換肝仍難敵病魔
首頁 / 運動

17歲小將商竣程締造歷史 奪中國男單澳網正賽首勝

2023/1/16 18:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社墨爾本16日綜合外電報導）17歲小將商竣程今天締造歷史，成為第一位在澳洲公開賽（Australian Open）正式比賽獲勝的中國男單選手，他表示這對中國意義重大。

商竣程是這屆澳網男單最年輕選手。他花費近3小時鏖戰4盤，最終以6比2、6比4、6比7 （2/7）、7比5擊敗德國好手歐特（Oscar Otte）。

首盤挽救兩個破發點後，商竣程未再面臨對手的任何破發點，並在第3個賽末點拿下勝利。他將在第二輪遭遇第16種子美國好手提亞佛（Frances Tiafoe），預料將是一場苦戰。

英文名傑瑞（Jerry）的商竣程說，「我認為這對中國男子網球而言意義重大，我們有很好的女子選手，但在男網沒太多知名選手」。

「因此我認為，我身為當中的一分子非常幸運，我能成為隊伍的一分子很幸運，希望我們在未來能有更多成就。」

商竣程除了拿下中國選手在澳網史上男單正賽首勝之外，也達成數項個人里程碑，這既是他的大滿貫賽首勝，也是他迄今4次參加ATP巡迴賽以來首次奪勝。

他說，「我認為整體而言，這星期對我來說很不一樣，參加生平第一場大滿貫賽，每天在球場上都很緊張」。「但同時，這也是我迄今職業生涯中最棒的時刻之一，因此我很興奮能站在球場上，每件事對我來說都是在學習。」

中國男單選手在這屆澳網有3人打進正賽，是自1968年公開賽時代以來，大滿貫賽首次有如此多的中國男單選手躋身正賽。另外兩人是張之臻和吳易昺。

今年共有7位中國女子選手參加澳網，由世界排名第22的老將張帥領軍。退役的李娜依舊是戰績最輝煌的中國網球選手，她於2011年贏得法網冠軍，3年後在澳網奪冠。（譯者：戴雅真/核稿：嚴思祺）1120116

#商竣程
#中國
#澳網
張帥
澳老將史托蘇兒澳網賽後退役 美網曾擊敗小威奪冠
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族