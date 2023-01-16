17歲小將商竣程締造歷史 奪中國男單澳網正賽首勝

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（中央社墨爾本16日綜合外電報導）17歲小將商竣程今天締造歷史，成為第一位在澳洲公開賽（Australian Open）正式比賽獲勝的中國男單選手，他表示這對中國意義重大。

商竣程是這屆澳網男單最年輕選手。他花費近3小時鏖戰4盤，最終以6比2、6比4、6比7 （2/7）、7比5擊敗德國好手歐特（Oscar Otte）。

首盤挽救兩個破發點後，商竣程未再面臨對手的任何破發點，並在第3個賽末點拿下勝利。他將在第二輪遭遇第16種子美國好手提亞佛（Frances Tiafoe），預料將是一場苦戰。

英文名傑瑞（Jerry）的商竣程說，「我認為這對中國男子網球而言意義重大，我們有很好的女子選手，但在男網沒太多知名選手」。

「因此我認為，我身為當中的一分子非常幸運，我能成為隊伍的一分子很幸運，希望我們在未來能有更多成就。」

商竣程除了拿下中國選手在澳網史上男單正賽首勝之外，也達成數項個人里程碑，這既是他的大滿貫賽首勝，也是他迄今4次參加ATP巡迴賽以來首次奪勝。

他說，「我認為整體而言，這星期對我來說很不一樣，參加生平第一場大滿貫賽，每天在球場上都很緊張」。「但同時，這也是我迄今職業生涯中最棒的時刻之一，因此我很興奮能站在球場上，每件事對我來說都是在學習。」

中國男單選手在這屆澳網有3人打進正賽，是自1968年公開賽時代以來，大滿貫賽首次有如此多的中國男單選手躋身正賽。另外兩人是張之臻和吳易昺。

今年共有7位中國女子選手參加澳網，由世界排名第22的老將張帥領軍。退役的李娜依舊是戰績最輝煌的中國網球選手，她於2011年贏得法網冠軍，3年後在澳網奪冠。（譯者：戴雅真/核稿：嚴思祺）1120116