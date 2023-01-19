首屆中國麻將公開賽3月開打 吸引2百萬人註冊

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（中央社台北19日電）中國疫情未散之際，首屆中國麻將公開賽宣布3月開打，總獎金人民幣100萬元（約新台幣440萬元），雖然需獲得業餘6段才能取得參賽資格，但已吸引逾200萬人註冊成為「麻將運動員」。

根據杭州亞運會官網17日公布，賽事總獎金高達100萬元的首屆中國麻將公開賽將在3月24至26日在杭州舉辦，賽事設有四川麻將和國標麻將兩個正式項目等。

陸媒中國新聞網昨天報導，這次賽事對選手的麻將段位還是有嚴格要求，首先要在微信小程式「智力運動考級」中註冊成為麻將運動員，然後在線上獲得業餘6段，才有資格在3月報名參加分別於北京、成都、杭州舉行的專業段位定段賽，而晉級後才獲得中國麻將公開賽的參賽資格。

報導指出，目前已經有超過200萬名麻將愛好者正式註冊成為麻將運動員，其中有140名麻將運動員達到了業餘9段這一最高業餘段位。

雖然目前中國COVID-19疫情未散，但許多網友表達對這項賽事的高度興趣，也有網友說父母大展身手的機會來了。

中國國際麻將聯盟秘書長李文龍受訪時表示，以首屆中國麻將公開賽為先導的一系列賽事將完全改變傳統娛樂麻被「污名化」的負面影響，打麻將成為智力競技的正經活動。（編輯：唐佩君/周慧盈）1120119