白俄莎芭蓮卡直落二拍落對手 生涯首度晉澳網8強

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（中央社墨爾本23日綜合外電報導）白俄羅斯女將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）今天以7比5、6比2淘汰瑞士對手班西琪（Belinda Bencic），生涯首度闖進澳洲網球公開賽女單8強。

路透社報導，24歲莎芭蓮卡接下來將與克羅埃西亞的薇琪克（Donna Vekic）捉對廝殺，力拚生涯第4度前進大滿貫賽4強。

隨著女單金盃大熱門、波蘭好手斯威雅蒂（Iga Swiatek）昨天第4輪早早出局，其他晉級選手奪冠機會瞬間提高不少。

如果莎芭蓮卡能在手感稍冷的時候穩住陣腳，她奪下生涯首座大滿貫女單冠軍的機會將與其他選手不相上下。

今天前7局比賽，莎芭蓮卡犯下了12個非受迫性失誤，還丟失一個發球局，只見她頻搖頭，嘴裡念念有詞。

但莎芭蓮卡及時找回手感，發球火力全開，正手拍也讓對手難以招架。

她在破對方發球局之後將比賽扳平為4比4，雖然接著打得仍有些顛簸，但最終拿下第1盤。

莎芭蓮卡第2盤早早就取得3比1領先，順勢拿下第2盤，贏得比賽。

她賽後表示：「今天這一勝我非常開心。對手球技好得讓人難以置信，表現是如此之好。」

「我十分滿意今天的表現。」（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120123