何恆佑守三壘展現更強企圖 跟同期林子豪競爭

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中華職棒統一獅隊26日在台南棒球場舉行開訓典禮，總教練林岳平被問起有沒有期待的新秀，點名內野手何恆佑（圖）。林岳平表示，何恆佑沉寂了幾年，今年球隊請來日籍守備教練玉木朋孝後，決定讓何恆佑移防三壘。中央社記者謝靜雯攝 112年1月26日

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（中央社記者謝靜雯台南26日電）中職統一隊野手何恆佑新球季移防三壘，要跟同期進職棒的林子豪良性競爭，總教練林岳平希望何恆佑可以在投打兩端超越林子豪，何恆佑展現更強企圖心喊話：「目標就是一軍」。

統一獅隊今天在台南棒球場舉行開訓典禮，獅隊總教練林岳平被問起有沒有期待的新秀，點名內野手何恆佑，林岳平表示，何恆佑2020年選秀被獅隊選入，也沉寂了幾年，今年球隊請來日籍守備教練玉木朋孝，決定讓何恆佑移防三壘。

林岳平表示，讓何恆佑移防三壘有不同用意，也讓他跟同年被選進的林子豪競爭，林子豪是2020年選秀獅隊首輪指名好手，何恆佑是獅隊第2輪指名球員，林岳平表示，林子豪過去2年在打擊方面已嶄露頭角，但三壘守備是比較弱的一環，何恆佑則是一直沒找到可出賽的位置，讓他們兩人競爭三壘，也期待何恆佑攻守兩端都可超越林子豪。

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何恆佑表示，日籍守備教練玉木朋孝加入球隊前，都是練一壘，玉木朋孝來球隊之後的第2天，翻譯有先預告可能會移防三壘，之後收到的訓練菜單就是三壘菜單，雖然是不熟悉的守備位置，但大同小異，把之前訓練的基本功做好、帶入三壘位置。

何恆佑表示，教練團讓自己和林子豪競爭三壘也是好事，「給我一個動力，今年企圖心更強一點，全力以赴、目標就是一軍」，但不會刻意去說想要超越林子豪，從春訓開始把最好的東西展現出來就好。（編輯：屈享平）1120126