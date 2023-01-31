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高國輝透露續留考量 渴望幫悍將拿總冠軍

2023/1/31 12:49
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（中央社記者謝靜雯嘉義31日電）中職富邦悍將隊今天開訓，37歲野手高國輝寫下心願「兔躍前行」，季後味全龍也有意網羅，在衡量評估後，高國輝續留在最熟悉的地方，盼再多點時間當球員，「幫悍將拿總冠軍」。

中華職棒富邦悍將隊野手高國輝去年季後沒有被放入球隊契約球員保留名單中，味全龍隊也有意網羅，悍將今天開訓，高國輝表示，去年季後球隊希望他在新球季直接轉教練，別的球隊也有開出條件，內心想著「只要可以當球員到哪裡都可以」。

高國輝表示，結束旅美生涯後返台就加入義大犀牛（ 富邦悍將前身），如果可以，當然希望在最熟悉的地方結束球員生涯，「希望再給我1、2年的時間，讓我證明自己還可以比賽」。

繼續以球員身分留在悍將，高國輝表示，還可以打多久沒有設限，看自己的身體狀況，沒有辦法打了就會選擇退下來，對於生涯的目標，他也直言：「我真的很希望可以替悍將拿下總冠軍。」

悍將近年換血速度快，高國輝也表示，球隊戰績不好陣容一定會有變動，但身為球員就是想辦法把球打好。

今天開訓典禮，高國輝寫下心願「兔躍前行」，他表示是從網路上看到的，覺得很不錯，有往前跨一步的感覺，希望可以跳脫去年表現不好的陰霾，球隊中也有很多年輕球員有潛力、表現也不錯，身為陣中資深的球員，有需要也會適時給他們幫助。（編輯：張芷瑄）1120131

#高國輝
#味全龍隊
#義大犀牛
高國輝
富邦悍將持續與高國輝談球員約 狀況樂觀
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