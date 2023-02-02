日本55歲不老傳奇三浦知良 加入葡萄牙甲級足球聯賽

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（中央社里斯本1日綜合外電報導）葡萄牙甲級足球聯賽（Liga Portugal 2）奧利維倫斯體育會今天表示，已與日本55歲球員三浦知良簽約，他將在葡萄牙繼續職業生涯。

路透社報導，三浦知良本月將滿56歲，將進入他足球職業生涯的第38個球季，而他的大多數隊友都沒超過38這個歲數。

三浦知良的球迷稱為他King Kazu，葡萄牙將是他足球生涯中的第6個國家。此前他曾在巴西、日本、義大利、克羅埃西亞及澳洲踢球。

他目前為日本橫濱FC隊效力，現已簽約被外借至葡甲奧利維倫斯（Portuguese），將踢到2022-23年賽季結束。

三浦知良是在海外展開足球生涯，因為當時日本沒有職業足球隊，他於1986年加入巴西桑托斯足球俱樂部（Santos Football Club），簽下人生第一份職業合約。

他生涯共為日本國家足球隊效力89場比賽，於1992年贏得亞洲盃，1993年獲選亞洲足球先生，共為日本國家隊攻進55球，為隊史第二得分手，上次參加國際賽是2000年。

三浦知良是日本聯賽最年長進球紀錄保持人。他曾表示，自己將繼續踢球，直到60歲為止。（譯者：陳正健）1120202