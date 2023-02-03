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張奕右肩狀況不佳 春訓被西武改分配至二軍

2023/2/3 14:22
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（中央社記者楊啟芳台北3日電）根據日本媒體今天報導，西武獅隊投手張奕變更春訓分組到B班（二軍），原因是右肩狀況不好。由於張奕也入選世界棒球經典賽台灣隊，月中將報到，後續狀況待觀察。

去年底原效力日職埼玉西武獅隊的捕手森友哉行使自由球員權利，轉隊至歐力士猛牛隊，作為球員補償，西武隊指名台灣投手張奕。因此張奕本季從歐力士轉戰至西武獅隊，與同樣來自台灣的吳念庭當隊友。

本來今年春訓吳念庭與張奕都從一軍出發，不過根據日媒「日刊體育」今天報導指出，張奕因為右肩不適變更分組到二軍。在1月底時，張奕曾進行70公尺遠投，還進了牛棚練投25球，當時他接受日媒訪問時表示，已經拿到WBC比賽用球，但尚未用比賽用球傳接球過。

世界棒球經典賽台灣隊36人集訓名單中有4名旅日選手，分別為西武獅的吳念庭、張奕，以及樂天金鷲隊的宋家豪，還有日本火腿隊的王柏融，由於旅日選手要先與母球團一起春訓，預計2月中才會陸續加入台灣隊集訓。（編輯：管中維）1120203

#張奕
#吳念庭
#埼玉西武獅隊
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