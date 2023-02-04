PLG勇士擊退國王 收本季對戰首勝

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台灣職籃聯盟P. LEAGUE+台北富邦勇士隊4日在台北和平籃球館交手新北國王隊，拿下本季雙方對戰首勝；勇士隊長蔡文誠（中）在比賽結束前投進關鍵2分，助隊以111比109奪勝。中央社記者張新偉攝 112年2月4日

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（中央社記者黃巧雯台北4日電）台灣職籃P.LEAGUE+台北富邦勇士今天首節曾領先19分，後來一度被新北國王反超，勇士隊靠著蔡文誠在倒數6.16秒關鍵轉身跳投，最終以111比109獲勝，拿下本季對戰首勝。

台灣職籃P.LEAGUE+在台北富邦勇士洋將塞瑟夫（Ihor Zaytsev）回歸後，賽前拉出2連勝，今天在台北和平籃球館出戰聯盟龍頭新北國王。

勇士隊本季對其他4支球隊都有勝場進帳，但唯獨碰到國王隊就是沒輒，4次交手都吞敗，今天開賽靠著先發5人輪流發揮，單節轟下37分，洋將辛特力（Michael Singletary）與塞瑟夫合計包辦21分，率隊最多取得19分領先。

國王隊次節逐漸找回攻守節奏，張耕淯、林書緯輪流在外線轟炸籃框，一度率隊反超，富邦勇士靠著張宗憲飆進三分球，加上張耕淯壓哨中距離跳投，勇士上半場結束仍以58比54領先。

國王隊第3節繼續靠著三分球搶分，雙方比分互咬，勇士隊賴廷恩挺身而出，連得4分，率隊帶著1分領先進入決勝節。

勇士隊末段曾握有雙位數領先優勢，但國王隊展現韌性，緊追不捨，兩隊老將林志傑、楊敬敏互飆外線，而林書緯也加入戰局，將比賽推向高潮。

勇士隊在倒數31.37秒張宗憲帶球進攻，面對對手包夾，不但發生失誤，還領到違反運動精神犯規，送對手上罰球線，國王隊楊敬敏2罰中1，助國王隊追成僅剩2分差，隨後靠著隊友戴維斯（Quincy Davis）上籃扳平。

勇士隊蔡文誠在比賽結束前6.16秒漂亮轉身跳投，再度要回領先，而決勝關頭國王隊洋將曼尼高（Kenny Manigault）發生失誤，國王隊錯失反攻機會，勇士隊終場就以2分差驚險收下勝利。

勇士隊今天11名上場的球員都有得分紀錄，其中7人得分雙位數，辛特力斬獲21分、6籃板、5助攻，塞瑟夫拿下20分、8籃板。

國王隊洋將曼尼高進帳全隊最高的23分，而牧倫斯（Byron Mullens）貢獻20分、11籃板，林書緯外線手感火熱，12投6中，攻下18分。（編輯：李亨山）1120204

台灣職籃P. LEAGUE+（簡稱PLG）台北富邦勇士隊4日在台北和平籃球館與新北國王隊交手，勇士陣中曾祥鈞（中）比賽中灌籃搶分，全場貢獻11分9籃板，助隊拿下本季雙方對戰首勝。中央社記者張新偉攝 112年2月4日