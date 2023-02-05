台維斯盃曾俊欣、許育修搶勝 台灣男網率先聽牌

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（中央社記者黎建忠台北5日電）在墨西哥舉行的台維斯盃網球第1級附加賽，台灣男網代表隊今天出戰墨西哥，前2點單打分別派出曾俊欣、許育修，都順利直落2輕鬆解決對手，在5戰3勝制賽事中搶先聽牌。

參加附加賽的24支球隊兩兩一組、捉對廝殺，採取主、客場制的比賽，最終獲勝的12支球隊可獲得晉級世界第1級的名額。

每個國家組合對戰是5戰3勝制，目前賽制是如果前3點打完其中一隊確定獲勝，還是要打第4點，但第5點就不打，成績攸關後續對戰。

台灣先在客場出戰墨西哥，由於墨西哥網協和球員之間的出賽協議談不攏，導致墨西哥排名前3男單好手都沒參賽，這次推出的5名球員，世界排名最高的是第866的菲羅斯（Alan Fernando Rubio Fierros）。

反觀台灣男網代表隊精銳盡出，包括「一哥」、世界排名第110名的曾俊欣，以及許育修、莊吉生、吳東霖、黃琮豪等台灣男單前5好手全部出賽，不過吳東霖有傷在身不會上場，曾俊欣則是一度遭遇急性腸胃炎，所幸已好轉。

首日先進行的2場男單賽事，首戰由曾俊欣對上世界排名1220名的拉米雷斯（Cesar Ramirez），首盤前8局雙方互破1次發球局，戰到4比4平手時，曾俊欣在第9局對方發球局時再度破發取得領先，隨後順利保發以6比4搶下第1盤。

第2盤曾俊欣雖一度以1比3的局數落後，但隨即連拿5局打傻對手，以6比3逆轉拿下第2盤以及比賽勝利。

第2點單打由世界排名第174名的許育修對上菲羅斯，同樣輕鬆以7比5、6比3直落2擊敗對手，順利替台灣男網搶下2比0的對戰領先。

第2天將進行後3點賽事，包括第3點男雙由莊吉生搭檔許育修出賽，第4點男單再由曾俊欣披掛上陣，第5點由許育修收尾。（編輯：唐聲揚）1120205