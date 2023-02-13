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老鷹四分衛兩度跑陣達陣 超級盃上半場領先

2023/2/13 09:55
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（中央社亞利桑那州格倫代爾12日綜合外電報導）NFL老鷹在四分衛赫特斯自己兩度跑陣達陣 ，並穿針引線讓隊友達陣的帶領下，協助球隊在超級盃上半場以24比14領先酋長。

第57屆職業美式足球聯盟（NFL）年度冠軍賽「超級盃」（Super Bowl）今天由堪薩斯酋長在亞利桑那州的州立農業體育館（State Farm Stadium）對上費城老鷹。

酋長、老鷹兩隊的先發四分衛分別是馬霍姆斯（Patrick Mahomes）與赫特斯（Jalen Hurts），是超級盃史上首次有兩名非裔先發四分衛對決。

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比賽開打不久，赫特斯衝刺1碼達陣，讓老鷹率先拿下分數，隨後艾略特（Jake Elliott）加踢得手，率先以7比0領先酋長；但酋長反撲來得很快，馬霍姆斯的傳球讓凱爾西（Travis Kelce）成功達陣，巴克（Harrison Butker）也加踢成功，讓兩隊在首節7比7戰平。

第2節又是老鷹率先展開得分攻勢，布朗（A.J. Brown）接獲赫特斯傳球達陣，艾略特再次加踢成功，讓他們14比7超前；酋長好不容易利用對手失誤，以14比14再度扳平。但老鷹靠著赫特斯持球衝刺4碼達陣、加踢得手後比數來到21比14，最後老鷹在中場前以35碼踢攻再拿3分，以24比14領先酋長進入休息室。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏、屈享平）1120213

#赫特斯
#馬霍姆斯
#艾略特
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