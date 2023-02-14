萬金石馬拉松3/19開跑 長跑女神雷理莎拚奧運積分

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（中央社記者黃巧雯台北14日電）2023新北市萬金石馬拉松將於3月19日開跑，為全台唯一的金標馬拉松賽事，今年首度參賽的「長跑女神」雷理莎表示，希望能透過金標賽事爭取奧運積分。

新北市長侯友宜今天出席2023新北市萬金石馬拉松「綠色與時尚」開展記者會致詞時表示，萬金石馬拉松從銅標、銀標認證，期間還因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）停辦，到今年升級為金標賽事，「等了20年，總算等到了」。

日、法混血的雷理莎，從小在台灣長大，去年參加台北馬拉松以2小時40分54秒奪得女子組冠軍，同時締造個人生涯最佳成績，今年首度參加萬金石馬拉松，她表示，會選擇萬金石馬拉松，主要考量金標賽事有助於爭取奧運積分。

面對巴黎奧運馬拉松女子組達標標準為2小時26分50秒，比東京奧運更嚴格，雷理莎坦言，看到達標標準時，當下有嚇一跳，但不會動搖她想參加奧運的決心。

雷理莎在田徑這條路上曾一度放棄長達7年，後來重新找回初衷，讓她更加珍惜，她透露，自國中起就有奧運夢，並非臨時起意，希望有機會能帶爸媽同行。

新北市體育處表示，2023年萬金石馬拉松將於3月19日登場，將跟隨新北市零碳目標，用實際行動申請國際責任運動標章，將成為亞洲首場綠色認證賽事，從展示牆上的跑衣、物資袋、兼做專用垃圾袋的衣保袋，到工作人員外套及賽後延伸商品，都是今年賽事的獨特之處，以重複使用、節能減碳為原則，同時兼顧美感與實用性，將永續融入日常生活。(編輯：龍柏安）1120214