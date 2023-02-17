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NBA杜蘭特轉戰太陽 讚許球隊具備奪冠所有條件

2023/2/17 17:01
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（中央社鳳凰城16日綜合外電報導）原本效力美國職籃NBA布魯克林籃網的球星杜蘭特在上週一項重磅級交易轉到鳳凰城太陽，他相信太陽已轉型成NBA總冠軍的強力競爭者，也讓太陽隊燃起首次奪下總冠軍的希望。

法新社報導，目前因膝傷正在休養的杜蘭特（Kevin Durant），今天在主場3000名球迷的歡呼聲中出席賽前記者會，太陽隊今天的對手是洛杉磯快艇隊。

兩度拿下NBA總冠軍賽最有價值球員的杜蘭特表示，他相信太陽已有問鼎總冠軍之勢，並提及總教練威廉斯（Monty Williams），還有曾以球員身份拿過3次總冠軍的總經理瓊斯（James Jones）。

他說道：「我認為我們具備成功的所有要素。我們有些人打過總冠軍賽，知道最後一輪比賽是什麼感覺。我們已經有了一位冠軍（瓊斯）來監督我們，而威廉斯就是一位冠軍級教練。」

杜蘭特還說，他享受高調轉來太陽隊所帶來的壓力，「我知道有壓力，因為我是有史以來最好的球員之一…每當踏上球場，大家都期待我和團隊做出偉大貢獻」。

杜蘭特透露自己一下飛機就很興奮，因為目前所到之處，球迷們都熱情歡迎，但他仍覺得必須每天證明自己，「球迷為這裡的球員設下了高標準，可以看出他們對球隊的奉獻程度」。

同時，杜蘭特回顧他在籃網的許多挫折，籃網隊希望由他、厄文（Kyrie Irving）及哈登（James Harden）組成三巨頭，不過3人只在一起打了16場比賽。

杜蘭特指出，「我們在球場上的表現不夠多」，他認為要贏得總冠軍並成為一支偉大隊伍，需要更多時間在場上。（譯者：屈享平/核稿：陳彥鈞）1120217

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杜蘭特
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