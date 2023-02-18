更多編輯台推薦新聞：
AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化
科技

AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化

Bing聊天機器人瘋狂示愛還想成為人類 紐時專欄作家嚇到失眠
科技

Bing聊天機器人瘋狂示愛還想成為人類 紐時專欄作家嚇到失眠

國輻中心救蜜蜂 破解病毒結構助開發天然藥物創全球先例
科技

國輻中心救蜜蜂 破解病毒結構助開發天然藥物創全球先例

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
世界棒球經典賽
新聞專題
世界棒球經典賽1/82
首頁 / 運動

柯蕭退出經典賽大嘆失望 外媒指背部傷病史無法保險

2023/2/18 09:57（2/18 10:32 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
MLB道奇的賽揚左投柯蕭表示，他已經退出美國隊，不會打世界棒球經典賽。圖為柯蕭在2022年10月12日比賽畫面。（美聯社）
MLB道奇的賽揚左投柯蕭表示，他已經退出美國隊，不會打世界棒球經典賽。圖為柯蕭在2022年10月12日比賽畫面。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯17日綜合外電報導）MLB道奇的賽揚左投柯蕭今天表示，他已經退出美國隊，不會打世界棒球經典賽。另有報導指出，柯蕭是因背部傷病史未能獲得保險，才被迫退出。

「賽揚獎」（Cy Young Award）象徵的是投手最高榮譽，曾3度獲國家聯盟（NL）賽揚獎的柯蕭（Clayton Kershaw），本季簽下一張1年2000萬美元的合約，續留美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇。

法新社報導，柯蕭說：「我沒辦法打經典賽，這超令人失望的，我們嘗試了許多方法，各方都試圖讓此事成真。」

「我的部分沒有問題，只是無法成行。」

柯蕭準備了好幾個月，希望幫助美國隊在世界棒球經典賽（World Baseball Classic）成功衛冕，雖然最終未能如願，但現在能期待他為道奇投開幕戰。

柯蕭說：「我真的很想打（經典賽），我真的想成為美國隊的一員，這可能是我最後一次有機會參賽，所以我真的很想參加。」

「非常地失望，但沒關係，我會為新球季做好準備。」

多篇報導指出，下月將滿35歲的柯蕭，因為背部的傷病史而無法獲得保險，因此沒辦法去打經典賽。

繼續將細節保密的柯蕭說：「就是有一些原因，讓此事無法成真。」

「有一些因素，讓我很難可以參加經典賽。我試圖與MLB、球員工會、我自己的團隊解決問題。每個人都很努力的去試，想要把事情搞定，但終究無能為力。」（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1120218

#柯蕭
#經典賽
#柯蕭
柯蕭
經典賽美國隊集4位MVP 陣容號稱歷屆最強
道奇
投手鮑爾身陷對女性施暴醜聞 道奇認賠殺出
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
曾仁和腰部不適退出經典賽 吳哲源遞補