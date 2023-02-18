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馬刺師徒帕波維奇、帕克 進籃球名人堂決選名單

2023/2/18 11:41
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（中央社紐約17日綜合外電報導）「籃球名人堂」今天公布2023年決選名單，12名入圍者中，包括聖安東尼奧馬刺總教練帕波維奇（Gregg Popovich）和已退役的「法國小跑車」帕克（Tony Parker）這對師徒檔。

這次入圍的美國職籃NBA退役球員，還有「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）、「西班牙鬥牛士」賈索（Pau Gasol）、「德國司機」諾威茨基（Dirk Nowitzki）。

帕波維奇與上述4名超級球星都是首次獲得籃球名人堂（Basketball Hall of Fame）提名。

帕克生涯曾6次獲選參加明星賽，4度奪下NBA總冠軍，並於2007年獲選為總冠軍賽最有價值球員（MVP）。

帕波維奇是在NBA執教同一支球隊時間最長的總教練，也是NBA勝場數最多的總教練，曾率隊奪得5座NBA總冠軍和東京奧運金牌。

韋德生涯13次入選明星賽、3次拿下總冠軍，並在2008年北京奧運獲得金牌。

賈索是首名拿下NBA年度新人王的國際球員，後來6次獲選參加明星賽，並曾在效力洛杉磯湖人時期兩度奪下總冠軍。

諾威茨基為達拉斯獨行俠效力21年，曾在2007年獲選為年度MVP，並於2011年率隊拿下總冠軍。

其他入圍者還有6次獲選參加美國女子職籃（WNBA）明星賽的哈蒙（Becky Hammon）、1996年亞特蘭大奧運女籃金牌成員阿齊（Jennifer Azzi），以及執教美國大學籃球隊多年的教練基迪（Gene Keady）、柏斯（Gene Bess）、希克森（David Hixon）、布萊爾（Gary Blair）、華盛頓（Marian Washington）等。

最終獲選名單將於4月1日在休士頓公布，然後於8月12日在麻薩諸塞州（Massachusetts）春田市（Springfield）正式進入名人堂。

整體來看，這次12名入圍者中，有11人是首度進入決選名單。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1120218

#帕波維奇
#NBA
#賈索
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