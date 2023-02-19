PLG攻城獅迎戰新北國王 賴副總統現身挺台灣籃球

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台灣職籃P.LEAGUE+ 新竹街口攻城獅隊19日在主場新竹縣體育館迎戰新北國王隊，副總統賴清德（前中）到場看球，新竹縣長楊文科（前左）與新竹市長高虹安（前右）也到場為球員加油。中央社記者魯鋼駿攝 112年2月19日

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣19日電）台灣職籃P. LEAGUE+新竹街口攻城獅今天在主場新竹縣體育館迎戰新北國王，副總統賴清德到場看球，以實際行動表達對台灣籃球的支持。

賴副總統下午到新竹縣體育館觀賽，同樣到場看球的新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安都穿著攻城獅球衣迎接，並一同坐在場邊第一排位置為球員們加油喝采。新竹縣竹北市長鄭朝方也隨後抵達現場看球。

賴副總統全程未接受媒體訪問，面對記者喊問「支持哪一隊」，也未作出回應。

賴副總統在球賽開始前，受邀到場上與2隊球員合影，並接受攻城獅球隊致贈紀念禮，接著與球迷一同觀賞節目表演及球賽。

楊文科致詞表示，賴副總統出身新北市，這次賽事新竹攻城獅對上的是新北國王隊，他說「兄弟爬山各自努力」，希望攻城獅隊「絕對不要手軟」，要在主場取得勝利。

配合此次攻城獅的主題週「沙漠季」，在球迷入場前，楊文科還與攻城獅的專屬啦啦隊「慕獅女孩」一同直播介紹場內新竹美食攤位，也提到今年全中運將在4月22至27日於新竹縣舉辦。

這場賽事，最終攻城獅以85比102不敵國王。攻城獅將於21日晚間7時出征台北挑戰富邦勇士。（編輯：方沛清）1120219