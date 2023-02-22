高中木棒聯賽平鎮險勝穀保 第4階段可能再強碰

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（中央社記者楊啟芳台北22日電）高中木棒聯賽第3階段今天上演平鎮高中與穀保家商的強權對決，平鎮先發林維恩投6局失3分，最後陽念希救援化解危機，以4比3擊敗榖保；兩隊在第4階段有可能再強碰。

賽前平鎮與穀保在第3階段都已拿到2勝0敗，確定晉級第4階段，不過今天進行的平鎮與穀保對決仍受到矚目，吸引眾多球探到場。

平鎮在1局下就攻下分數，陳致語選到保送後盜上二壘，接著柯敬賢敲出安打送回第1分；第4局雙方各攻下1分，5局下平鎮再有攻勢，曾聖安選到保送，許庭綸、柯敬賢、陽念希接連敲出安打得1分後，李勛傑選到保送，胡孟智再擊出1打點內野安打，取得4比1領先。

穀保7局上在許子謙選到保送後，孫易磊敲出二壘安打追回1分，之後平鎮先發林維恩退場，何品室融再敲三壘安打攻下1分，不過最後平鎮後援陽念希仍守住1分領先，以4比3奪下勝利。平鎮在第3階段以3勝0敗直接晉級8強；穀保則是2勝1敗晉級，要先打12強淘汰賽。

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平鎮今天推出左投林維恩先發，用96球投6局，被敲6支安打，投1次保送、4次三振，失掉3分，最後奪下勝投；後援陽念希投1局沒有失分。穀保先發投手則是黃仲翔，投3局失1分；接著陳睦衡投1.2局失3分，陳霆豪0.1局無失分，備受關注的197公分「巨投」蕭齊則是後援1局無失分。

木棒聯賽第3階段賽程已全數結束，12強隊伍為穀保家商、南英商工、成德高中、台東體中、高苑工商、大理高中、壽山高中、北科附工、平鎮高中、美和高中、普門中學及鶯歌工商。第4階段將在3月1日開打，平鎮、穀保又被分在同一組，若穀保在12強淘汰賽奪勝，兩隊將再度強碰。（編輯：謝雅竹）1120222