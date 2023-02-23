布雷克傷後首度實戰 熱身賽獅隊不敵培證英雄

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（中央社記者楊啟芳台北23日電）中職統一獅隊今天在台南棒球場對上韓職培證英雄隊，獅隊以1比5落敗，不過先發投手布雷克傷後首次實戰，投2局失1分；後援投手姚杰宏2局中繼無失分，獲教練好評。

獅隊在4局下落後1分時，靠著保送、失誤攻佔一、二壘，接著郭阜林敲出安打送回追平分。不過7局上獅隊投手施子謙遭遇危機，被朴燦爀敲三壘安打後，三壘手發生失誤奉送1分，接著又被英雄隊敲2支安打掉2分；8局上劉軒荅遭到金修煥敲陽春砲，終場獅隊就以1比5落敗。

獅隊今天推出布雷克先發，是他傷癒後首次實戰，投2局被擊出2支安打，投出1次四壞球、2次三振，失1分，最快球速144公里。首局布雷克展現壓制力，僅用9顆球讓對手3名打者出局；但第2局首打席球數落後時投出四壞球保送，再被擊出2支安打失1分。

布雷克賽後表示，今天是首度實戰熱身賽，賽前並沒有設定任何目標，希望透過實戰比賽的每一個打席，讓自己熟悉過去的節奏，並透過比賽要求自己的投球品質，包括進壘點、壘上有人的狀況處理，「相信接下來每一場都會有收穫，讓自己的狀態越來越好。」

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獅隊此戰第3任投手姚杰宏投2局，僅被擊出1支安打，投出3次三振，沒有失分，球速最快147公里。姚杰宏退場後，獅隊投手教練羅錦龍給予讚賞，對於姚杰宏今天的表現相當滿意，也讓姚杰宏信心倍增。

姚杰宏表示，今年春訓熱身賽已經出賽3場，除了首場狀況比較不好，接下來都有透過賽事去設定自己想挑戰的目標，並測試自己能耐。他說：「今年在春訓時心理上更安定，不怕跟不上隊友，也希望今年這樣的改變讓自己有所成長，球速希望有一天能讓計分板上亮紅燈（超過150公里）。」（編輯：李亨山）1120223