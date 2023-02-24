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PLG林志傑關鍵3分球 勇士8連勝平隊史紀錄

2023/2/24 21:58
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（中央社記者黃巧雯台北24日電）台灣職籃P. LEAGUE+台北富邦勇士今天靠著林志傑決勝節1分14秒關鍵三分球，逆轉戰局，以91比87氣走福爾摩沙台新夢想家，拿下8連勝，追平隊史紀錄。

台北富邦勇士農曆年後拉出7連勝，只差1勝就能追平隊史紀錄，今天在主場台北和平籃球館迎戰福爾摩沙台新夢想家，而夢想家陣中傷兵錢肯尼、簡浩也在此役歸隊，力拚3連勝。

林志傑輪休2場後，今天重返先發陣容，手感並未生疏，開賽不到4分鐘就飆進2顆三分球、拿下8分，隨後洪楷傑、洋將強森（Chris Johnson）在外線接力開火，強森還數度上演扣籃戲碼，幫助球隊開賽以21比8領先。

夢想家的林俊吉次節一開始的三分球開啟一波14比3攻勢，一度逆轉比分，勇士靠著洋將強森（Chris Johnson）、塞瑟夫（Ihor Zaytsev）以及手感發燙的林志傑，輪流挺身而出，半場結束將比分拉開至56比42。

雙方易籃後，夢想家第3節在洋將卡拉曼（Ilkan Karaman）、錢肯尼帶領下後來居上，而強森與周桂羽上演空中接力灌籃的戲碼，助勇士及時回神，帶著2分領先進入決勝節。

決勝節戰況膠著，夢想家射手簡浩在外線飆分，一度幫助球隊反超，勇士隊靠著林志傑在倒數1分14秒投進三分球，以89比87超前；而夢想家倒數21秒進攻發生失誤，勇士隊張宗憲隨後上籃追加保險分，最終以4分差險勝，收下8連勝，追平隊史紀錄。

林志傑歸隊首戰就拿下全隊最高的21分，另有4籃板3助攻，強森進帳19分、11籃板，塞瑟夫、張宗憲各得11分、10分。

夢想家以林俊吉、吉爾貝克（Brandon Gilbeck）表現最佳，吉爾貝克繳出18分、15籃板，而林俊吉同樣貢獻18分，包括4記三分球。（編輯：郭諭儒）1120224

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