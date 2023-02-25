經典賽古巴隊雷法是桃猿洋投 與富藍戈有交情

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世界棒球經典賽古巴隊25日在新莊棒球場練球，古巴隊陣容包含中職樂天桃猿新洋投雷法（Elian Leyva）（左），他還跟富邦悍將洋投富藍戈（Enderson Franco）（右）有交情，兩人把握機會開心敘舊。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 112年2月25日

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（中央社記者楊啟芳新北25日電）已提前抵台的世界棒球經典賽（WBC）古巴隊今天在新莊棒球場練球，陣中有中職樂天桃猿隊洋投雷法，還跟富邦悍將隊洋投富藍戈有交情；雷法表示，很期待WBC，會盡最大努力。

桃猿日前宣布簽下的右投雷法（Elian Leyva）昨天隨古巴隊抵台，練球時還與富藍戈（Enderson Franco）敘舊。

雷法接受媒體訪問表示，很高興加入桃猿，這是職業棒球生涯新一步，之前不曾在亞洲打球，很想體驗及期待在台灣有好成績。

至於與富藍戈的交情，雷法說，兩人曾在美國職棒亞特蘭大勇士隊（Atlanta Braves）小聯盟時當隊友，主要是詢問富藍戈在中華職棒大聯盟打球感覺如何，「他說這邊非常好，認為我一定會喜歡。」除富藍戈，雷法也認識曾一起在墨西哥打球的中信兄弟隊洋投德保拉（Jose DE PAULA）。

雷法談及目前調整狀況表示，去年球季很長，身體較疲勞，但透過之前在日本打熱身賽調整，目前體能狀況很好；至於WBC目標，雷法說，這是很難得機會，古巴首次讓在他國打職棒球員加入，實力應會增強很多。

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曾住西班牙及為西班牙國家隊出賽的雷法說，他在古巴出生、長大，還是想為古巴棒球盡一份心力，「畢竟是我的國家，很樂意打WBC」；WBC每支球隊都想拿到好成績，「當然我們也是，會盡最大努力。」

WBC的A組預賽在台灣舉辦，包括台灣隊、古巴隊、荷蘭隊、巴拿馬隊及義大利隊，被問到是否有機會登板對上台灣隊？雷法表示，他應會在前幾場比賽就出賽，古巴在預賽最後一天才對上台灣，屆時應不會登板。（編輯：李明宗）1120225