哈勒戴攻守俱佳 公鹿射日14連勝[影]

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美國職籃NBA密爾瓦基公鹿後衛哈勒戴砍進33分，率隊以104比101擊退來犯的鳳凰城太陽。（圖取自twitter.com/Bucks）

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（中央社洛杉磯26日綜合外電報導）美國職籃NBA密爾瓦基公鹿後衛哈勒戴（Jrue Holiday）砍進33分，讓公鹿即便沒有當家球星安特托昆博坐鎮，仍得以104比101擊退來犯的鳳凰城太陽，笑納14連勝。

法新社報導，這場2021年總冠軍戰戲碼因少了「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）與杜蘭特（Kevin Durant）而星味稍遜。

安特托昆博24日在擊敗邁阿密熱火比賽之初就因四頭肌挫傷而退場，今天續掛免戰牌；太陽隊趕在交易大限前找來的杜蘭特，原本預定今天是他改披鳳凰城戰袍首秀，也因考量膝傷，延到3月1日對夏洛特黃蜂之戰再行亮相。

儘管少兩大球星，這場公鹿與太陽之戰仍是你來我往熱戰，公鹿雖一度領先達11分，但打完前3節後只剩1分領先，第4節雙方更是領先互換。

公鹿在比賽終了前5分47秒扳平一度落後7分的劣勢，最終擺脫太陽糾纏完成聯盟本季最佳的14連勝。

公鹿除哈勒戴攻守俱佳外，羅培茲（Brook Lopez）22分13籃板；太陽隊布克（Devin Booker）雖一開始6投盡墨，但手感後來加溫拿下全隊最高24分，包括終了前33秒一記漂亮翻身跳投追平比分，艾頓（Deandre Ayton）22分11籃板，保羅（Chris Paul）18分。（譯者：陳亦偉）1120227