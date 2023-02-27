蔣淯安禁賽曹薰襄頂替先發 T1台啤客場勝太陽

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北27日電）T1職業籃球聯盟台啤英熊在發生大亂鬥事件後相隔8天首度亮相，今天前往台中太陽主場踢館，靠著洋將瓊斯攻下27分，以及頂替先發的曹薰襄表現不俗帶動下，以97比91獲勝。

台啤英熊在2月19日和桃園雲豹發生史上最嚴重的鬥毆事件後，包括助理教練林玠禾遭禁賽30場，但球員僅有蔣淯安被禁賽1場，並且在今天執行。

頂替蔣淯安先發的後衛曹薰襄表現不俗，雖然全場19投6中，命中率僅31%，但有效控制球隊節奏，另外抓下7籃板、5助攻、3抄截，表現相當全面。

主場作戰的太陽，首節還以31比26領先，但第2節單節僅進帳14分，被台啤打出一波11比2的攻勢超前比分，半場結束台啤反以52比45領先。

易籃後太陽一度以61比54超前，但此時台啤反擊一波18比3的攻勢，又將分數逆轉，前3節結束，擴大為76比67領先；第4節台啤始終維持著8到10分的差距，穩穩收下這場比賽勝利。

台啤另一洋將大勝貢獻16分、17籃板，替補出發的朱億宗，也投進4記3分球拿下14分；太陽分數都集中在洋將萊斯身上，他攻下全場最高的35分。（編輯：李亨山）1120227