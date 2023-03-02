體操世界盃卡達站 蕭佑然進決賽李智凱落馬淘汰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北2日電）體操世界盃卡達杜哈站，今天進行的男子鞍馬資格賽，台灣名將李智凱不幸落馬，倒是新秀蕭佑然修正前一站缺失，順利以14.233分、排名第7晉級決賽。

體操世界盃卡達杜哈站，男子鞍馬共29人參賽，蕭佑然得分14.233分，排在第7晉級決賽，李智凱因為落馬遭到扣分，最後僅獲得13.666、排名第17名。

蕭佑然的教練鄭焜杰，在接受中央社記者電訪時說：「前一站在德國的比賽，因為時間比較急促，加上場地小人又多，讓佑然沒找到節奏，6.1的成套動作都沒能做完整，最後僅獲得第15名。」

鄭焜杰說：「這次來到杜哈，場地明顯好很多，鞍馬也是在高台上，可以一組一組上去，選手對於節奏的掌握比較容易，今天佑然做得不錯，前面相當完美，可惜就是下法出現大瑕疵，我估計被扣了至少0.6分以上。」

談到後天的鞍馬決賽，鄭焜杰坦言還有許多環節要考量：「若能改正今天下法的瑕疵，把成套6.1的動作做好，那就很有機會拿到15分以上的分數；若要把難度提升到6.4的成套動作，對於體能會有很大消耗，也會讓佑然下馬失誤的風險增加不少。」

由於距離決賽還有2天時間，鄭焜杰也預計再看看蕭佑然練習狀況，以及相關出場順序等資料後，再來做最後決定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於前一站在德國決賽落馬的李智凱，今天則在資格賽重蹈覆轍。教練林育信說：「我們這次3站世界盃的比賽都沒有壓力，目標就是要把動作做給各國的裁判看，讓他們有印象，未來在重要大賽時，給分才會有幫助。」

林育信也強調：「自從東京奧運後，世界各國都多出很多年輕好手，這趟出國也是順便情蒐一下，看看哪些是今年世大運、亞運、世錦賽的主要對手。」（編輯：陳仁華）1120302