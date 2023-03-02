WBC球隊3日抵台報到 棒協視球員意願與球迷互動

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世界棒球經典賽A組預賽即將在台開打，參賽隊伍3日將陸續抵台，棒協2日表示，許多球迷在接獲球隊要來台的消息後會前往桃園國際機場等候接機，協會在桃機現場都有安排接機工作人員，維安人員也會協助維護秩序。中央社記者吳睿騏桃園攝 112年3月2日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場2日電）世界棒球經典賽A組預賽8日至12日將在台中洲際棒球場舉辦，中華民國棒球協會表示，參賽球隊明天將陸續抵台，協會已派員接機並安排行進動線，並視球員個人意願與球迷互動。

第5屆世界棒球經典賽（WBC）原訂2021年舉行，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而延至2023年，台灣繼2013年後，再度被列入比賽場地之一，賽事將於3月8日到21日進行，20支球隊將在日本、台灣、美國展開精彩較量，世界棒球經典賽A組預賽將於3月8日至12日在台中洲際棒球場舉辦。

棒協告訴中央社記者，明天就是報到日期，所有的參賽球隊都會來台，並前往大會安排的指定飯店，包含多個球隊及大聯盟的工作人員都會搭機抵台，協會也安排人員前往桃園國際機場接機，因為抵台球隊較多，因此只要球隊班機落地，就會立刻安排接送作業。

棒協表示，許多球迷在接獲球隊要來台的消息，尤其是部分明星球員也會公告自己的抵台時間，紛紛前往桃機等候接機，協會在桃機現場都有安排接機的工作人員，維安人員也會在場協助維護秩序，協會已向桃機申請臨時停車位，協助球員可以用最快的方式離開機場，減少跟外界接觸。

棒協指出，對於球迷接機，會尊重球員個人意願，畢竟每個球員出關後的身體狀況不同，若球員樂意與球迷互動，甚至簽名等，現場工作人員也會協助完成，並做好秩序管控、交通安排，以及行李上車等作業。

棒協說，原則上會希望球員在機場盡量不要受訪，以避免耽誤其他旅客進出，影響航廈其他旅客的權益，尤其是球隊的人數眾多，若有人停下受訪，其他球員的行程也會受影響，甚至造成混亂，因此會協助球隊球員盡量快速離開機場前往飯店休息。

桃園國際機場公司表示，針對球員抵台與球迷接機，已經與棒球協會協調規劃行進動線及區域等事項，現場保全人員將會協助確保流程順暢。（編輯：張銘坤）1120302