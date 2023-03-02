WTT果阿球星挑戰賽 鄭怡靜拍下世界第6晉級16強

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（中央社記者黎建忠台北2日電）在印度舉行的WTT果阿球星挑戰賽，今天進行的女單32強，台灣好手鄭怡靜，面對世界第6的日本名將早田希娜，以9比11、11比8、11比3、11比4過關，順利闖進16強。

賽前鄭怡靜和早田希娜生涯單打交手過4次，早田希娜以3勝1敗佔上風，且挾對戰3連勝。鄭怡靜這場勝利，也是她自從2016年後，再度於單打擊敗早田希娜。

今天開打後，首局鄭怡靜雖然一度以6比3領先，不過被對手追到8比8平手，最後早田希娜以一波3比1的攻勢先收下第1局。

不過第2局起，鄭怡靜找回氣勢和節奏，雙方4比4平手後，逐漸拉開比數，先以11比8追回一局。

第3、4局鄭怡靜完全壓著對手打，第3局雙方1比1平手後，鄭怡靜連拿6分，接著對手拿2分後，鄭怡靜在連得4分拿下。

第4局戰況相仿，雙方3比3打平，鄭怡靜連拿6分取得大幅領先，雖然早田希娜勉強追回1分，但鄭怡靜靠著一記強勁的正手拍拿下第10分，並取得6個賽末點，輕鬆拿下這場比賽勝利。

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鄭怡靜這次在果阿球星挑戰賽身兼女單、女雙賽事，不過賽前她行程滿檔，27日才從日本飛往印度，28日凌晨抵達，隔天馬不停蹄就提拍上陣，且每天都是一日兩戰。

教練鄭佳奇說：「怡靜最近表現都很不錯，雖然很奔波，但是她展現出頑強意志，抱著去拚對方的態度去打每一顆球，另外就是發球跟接發球比較佔上風，所以我要求她發球的分數一定要拿下，很高興她都有做到。」（編輯：龍柏安）1120302