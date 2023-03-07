經典賽台灣首戰先發暫不透露 晚間開會討論

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世界棒球經典賽台灣隊6日在台中洲際棒球場進行官辦熱身賽，對上中職富邦悍將，台灣隊全場猛攻12支安打，終場以7比2擊敗悍將，台灣隊熱身賽10戰全勝。賽後陳傑憲（前右起）、成晉、鄭宗則、郭天信等隊員向觀眾致意。中央社記者王騰毅攝 112年3月6日

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（中央社記者楊啟芳台中7日電）世界棒球經典賽A組預賽將於明天開打，各隊今天練球做最後準備，台灣隊總教練林岳平並沒有透露明天先發投手人選，會等到晚間9時官方公布，並在晚上開會議討論。

林岳平今天練球時接受媒體採訪，他表示，明天首戰對巴拿馬，台灣隊所有投手都會準備，前2天經過官辦熱身賽，已經大致定好陣型，希望能有好表現。

不過林岳平尚未透露明天先發投手人選，僅表示就等今天晚間9時官方宣布雙方先發投手。對於巴拿馬已自行透露先發為梅西亞（Humberto Mejia），林岳平認為，「真假不知道，還是等9點公布，我們會在晚上開小型會議，針對明天的比賽去做演練。」

林岳平指出，目前台灣隊狀況相當好，就看臨場能不能正常發揮，盼搶下首場重要勝利。不過他也說：「4場比賽都很重要，會全力備戰每一場賽事。」談到這幾天適應洲際球場的狀況，林岳平指出，草皮變得很平整，且選手都很熟悉洲際的天氣和風向。

至於要注意的巴拿馬打者，林岳平點出，大聯盟現役的貝珊柯特（Christian Bethancourt）、阿拉烏斯（Jonathan Arauz）都要小心。（編輯：李亨山）1120307