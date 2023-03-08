一卡通推限量魔獸球員卡 隨機藏親簽版更具收藏價值

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（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）NBA球星「魔獸」霍華德加盟職籃T1聯盟桃園永豐雲豹引來話題。一卡通公司9日推出「桃園雲豹精裝一卡通套組」，包括有「HOWARD」、「園力豹發」2款，球迷別錯過。

為滿足球迷支持球隊收藏心中偶像的願望，一卡通公司攜手桃園永豐雲豹球隊合作「桃園雲豹精裝一卡通套組」紀念套卡，有「HOWARD」、「園力豹發」2款精裝套組。

一卡通公司今天新聞稿表示，「HOWARD」精裝一卡通套組售價新台幣880元，內含2張主力中鋒NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）投籃英姿的卡面，霧面微閃著銀粉光設計，精緻度十足。

另一套「園力豹發」精裝一卡通套組售價1480元，內含桃園雲豹隊羅振峰、戴維斯、陳孝榕、盧捷閔、艾夫伯等5位球員卡，再加1張雲豹球員合體霍華德展現戰力的一卡通，燙金的球員背號設計，絕對是籃球迷必收經典套卡。若籃球鐵粉想2套全收，一卡通特別設計特別版包裝，方便球迷典藏。

一卡通公司表示，這次合作販售新卡，特別邀請包含霍華德及5位明星球員們親自簽名100套的套卡，隱藏在現貨或預購的套組中隨機販售，製造一些小驚喜給球迷們，想試試手氣的鐵粉要把握機會。

桃園雲豹2款精裝一卡通套組，明日起搶先於桃園雲豹商城限量預購；部分500套現貨會於11日桃園永豐雲豹主場開賣，想要搶先拿到現貨球迷，可前往國體大綜合體育館現場購買。未能到現場民眾，11日上午11時起至17日也可至7-ELEVEN的ibon、全家便利商店Farmiport機台預購。（編輯：孫承武）1120308