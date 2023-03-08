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經典賽首戰鄭宗哲打1棒 巴拿馬先發投手大聯盟身手

2023/3/8 16:46（3/8 18:11 更新）
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世界棒球經典賽台灣隊2月25日自辦熱身賽，台灣隊鄭宗哲全場敲出2安。（中央社檔案照片）
世界棒球經典賽台灣隊2月25日自辦熱身賽，台灣隊鄭宗哲全場敲出2安。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝靜雯台中8日電）世界棒球經典賽預賽開打，台灣隊首戰滿場球迷前迎戰巴拿馬，總教練林岳平提到巴拿馬先發投手梅西亞球速、控球有大聯盟水準，也透露先發打序開路先鋒第1棒為旅美好手鄭宗哲。

2023年世界棒球經典賽A組預賽今天在台中洲際棒球場開打，台灣首戰將於晚間7時迎戰巴拿馬，晚場門票已經售罄，台灣隊將在滿場球迷前全力搶勝。

賽前記者會總教練林岳平表示，主場首戰很期待也很興奮，希望球隊可以旗開得勝。林岳平也提到，昨天正式公布先發投手後也有會議討論，巴拿馬的先發投手梅西亞（Humberto Mejía）無論在球速或控球都是大聯盟等級的身手。

林岳平提到，巴拿馬的野手情蒐資料也有掌握，巴拿馬野手在壘間有強大的破壞力，打擊的串聯、長打能力都不錯，但台灣隊今天的先發投手胡智爲也有美職資歷，對這類型球員不會陌生。

旅美匹茲堡海盜隊野手鄭宗哲今天打開路先鋒第1棒、守二壘，鄭宗哲表示，從1月底集訓到現在，大家都清楚該扮演什麼角色，熱身賽表現不錯，「也證明我們是一個很好的團隊」。

鄭宗哲表示，說沒有壓力、不緊張是不可能的，但也彼此鼓勵，這就是棒球生涯的其中一場比賽，沒有做什麼特別的改變，一樣在打球，大家都希望可以贏下每一場比賽。（編輯：張雅淨）1120308

2023年世界棒球經典賽8日晚間在台中洲際棒球場開打，台灣隊由投手胡智爲扛先發重責，對戰巴拿馬全力搶勝，力拚台灣經典賽史上第4勝、中止跨屆6連敗。圖為胡智爲2月27日熱身賽出賽畫面。中央社記者張新偉攝 112年3月8日
2023年世界棒球經典賽8日晚間在台中洲際棒球場開打，台灣隊由投手胡智爲扛先發重責，對戰巴拿馬全力搶勝，力拚台灣經典賽史上第4勝、中止跨屆6連敗。圖為胡智爲2月27日熱身賽出賽畫面。中央社記者張新偉攝 112年3月8日
世界棒球經典賽A組預賽8日正式在台中登場，台灣隊晚間首戰巴拿馬隊，總教練林岳平透露，將由旅美好手鄭宗哲（圖）擔任開路先鋒第一棒。圖為鄭宗哲賽前進行守備練習。中央社記者徐肇昌攝 112年3月8日
世界棒球經典賽A組預賽8日正式在台中登場，台灣隊晚間首戰巴拿馬隊，總教練林岳平透露，將由旅美好手鄭宗哲（圖）擔任開路先鋒第一棒。圖為鄭宗哲賽前進行守備練習。中央社記者徐肇昌攝 112年3月8日
#鄭宗哲
#林岳平
#巴拿馬
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