經典賽台灣先發打序出爐 張育成扛4棒

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（中央社記者謝靜雯台中8日電）世界棒球經典賽今天開打，台灣隊晚間7時首戰巴拿馬，先發投手為胡智爲，張育成先發扛4棒。

2023年世界棒球經典賽A組預賽今天在台中洲際棒球場開打，台灣隊迎戰巴拿馬，派出熱身賽狀況最佳投手胡智爲先發搶勝。

台灣隊先發打序出爐，1到9棒依序為鄭宗哲（二壘）、林立（指定打擊）、林子偉（右外野）、張育成（一壘）、吳念庭（三壘）、王柏融（左外野）、江坤宇（游擊）、高宇杰（捕手）、陳傑憲（中外野）。

總教練林岳平賽前受訪表示，情蒐資料回報，巴拿馬的野手壘間破壞力強，打擊串聯、長打能力不錯，選擇讓胡智爲擔任先發投手，主因是他有美職資歷，對這類型球員並不陌生，不預設可以投幾局，希望他在投球數限制內盡量拉長投球局數。（編輯：龍柏安）1120308