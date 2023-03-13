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首爾爭取主辦2036年奧運 稱不與北韓共同申辦

2023/3/13 17:28
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（中央社首爾13日綜合外電報導）南韓首爾市長吳世勳告訴路透社，首爾將繼續申辦2036年夏季奧林匹克運動會，但不會再次嘗試與北韓的平壤共同申辦。

在國際奧林匹克委員會（IOC）宣布2032年夏季奧運由澳洲的布里斯本（Brisbane）拿下主辦權之前，南韓為了與北韓建立起較好的關係，曾於2021年向國際奧會提出，要與平壤共同承辦2023年奧運。

吳世勳在接受採訪時說：「我認為因為南北韓間的關係難以預測，所以2032年（兩韓合辦奧運）的策略注定失敗。」

南北韓聯合申辦奧運的想法，據信是從2018平昌冬季奧運開始萌芽。那屆冬奧的開幕式，兩韓共舉統一旗入場，且共組女子冰球隊參賽 。

國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）當時十分歡迎南北韓聯合申辦奧運，並認為這是項「歷史性的舉措」。

但南北韓此後關係再次惡化。北韓過去一年試射的飛彈數量創下紀錄。

北韓經常和南韓及其盟國美國互相威脅。美國官員表示，北韓可能準備重啟2017年以來首次核試驗。

吳世勳表示，如果舉辦奧運時，南北韓的關係獲得充分改善，南韓會對在非軍事區（DMZ）或平壤舉辦數場比賽的看法保持開放。

韓國國家奧會（KSOC）一名官員表示，尚未收到首爾或釜山有意申辦2036年奧運的正式聲明。

這位不願具名的官員表示，要不要與北韓聯合申奧，需由個別城市與南韓中央政府磋商後決定。

南韓爭辦2036年夏季奧運的潛在對手之一是卡達。卡達去年成功主辦世界盃足球賽，其他包括印度、德國、埃及等國據稱也有意爭取。另外，墨西哥也表態有意申辦2036年奧運。（譯者：李晉緯/核稿：戴雅真）1120313

#2036年奧運
#吳世勳
#北韓
吳世勳
首爾市長籲南韓發展核武 逾7成民眾支持
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