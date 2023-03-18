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NCAA再爆大冷 第1種子普度大學遭第16種子扳倒

2023/3/18 11:23
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（中央社俄亥俄州哥倫布市17日綜合外電報導）全美大學體育聯盟（NCAA）一級男籃錦標賽今天再爆大冷門，第16種子費爾里狄金生大學以63比58力擒第1種子普度大學，寫下近5年來最大冷門。

「紐約時報」報導，這僅僅是NCAA男子組第2次發生第16種子擊垮第1種子，前次是5年前由馬里蘭大學巴爾的摩分校（University of Maryland, Baltimore County）以20分之多痛宰維吉尼亞大學（University of Virginia）。

NCAA男籃賽進入最終32強賽，美國體壇也進入「瘋狂三月」（March Madness）。

費爾里狄金生大學（Fairleigh Dickinson University）是第一級別（Division I）363校中最矮的一隊，全隊平均身高只有6呎1吋（185公分），能在對方幾乎人人都有身高優勢下，爆冷擊敗占有大幅身高優勢的普度大學（Purdue University），地虎扳倒天龍技驚全場。

費爾里狄金生大學位於新澤西州蒂奈克（Teaneck），他們在今天之前從未晉級第2輪，還是靠15日附加賽擊敗南德州大學（Texas Southern University），才取得今天對決普大的機會，如今更一舉扳倒普大上演「灰姑娘傳奇」。

普度大學是「十大聯盟」（Big Ten，NCAA五個主要聯盟之一）冠軍，陣中由7呎4吋（223公分）、有「小姚明」之稱的中鋒埃迪（Zach Edey）領軍。埃迪現年20歲，中文名字周志豪，外公是廣州人。此役常可見他防守比矮一截的對手。

案普大全場投球失準，尤其是三分外線，因而種下敗因。（譯者：嚴思祺/核稿：陳亦偉）1120318

#普度大學
#埃迪
#費爾里狄金生大學
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