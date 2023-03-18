T1雲豹主場球迷鬧場 霍華德盼別再發生

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台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹隊18日在國體大綜合體育館迎戰高雄全家海神隊，第3節一度有球迷衝進場內鬧場，雲豹洋將霍華德（Dwight Howard）（中）賽後受訪表示，希望以後別再發生這類狀況。（桃園永豐雲豹隊提供）中央社記者黃巧雯傳真 112年3月18日

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（中央社記者黃巧雯台北18日電）桃園永豐雲豹今天在主場國體大綜合體育館迎戰高雄全家海神，第3節有球迷衝進場，「魔獸」霍華德表示，幸好球迷沒有攻擊球員或裁判，但他也希望以後別再發生這類狀況。

台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹今天以90比82擊敗高雄全家海神、終止4連敗，但比賽進行至第3節、還剩3分49秒時，有球迷突然闖進場中央鬧場，當場被工作人員扛出去，雲豹球團事後以退票處理，將鬧場球迷請出場外。

雲豹隊洋將霍華德（Dwight Howard）出席賽後記者會時表示，推測那名球迷可能只是想要得到關注，但他認為，這對比賽中相關人員很危險，所幸球迷並未攻擊球員和裁判，希望以後別再發生這類狀況。

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霍華德此役僅得11分，為來台後新低，但首節就有4次阻攻，稱職扮演最後一道防線，談到雲豹終止4連敗，霍華德認為，這是場很棒的勝利，團隊表現非常好，且展現拚勁，並在防守端給對手不少壓迫，且投籃也有所進步。

雲豹隊洋將艾夫伯（Michael Efevberha）轟下全隊最高38分，也是球隊贏球關鍵人物，他表示，這是他加入球隊以來首次在主場拿下勝利，大家近期練習相當拚命，並在今天發揮出來，希望能繼續保持，拿下更多勝。（編輯：龍柏安）1120318