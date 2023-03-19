羅嘉翎比利時公開賽奪銀 甩超重陰霾直呼回台想大吃「一頓」

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國際跆拳道比利時公開賽在隆默爾舉行，台灣選手羅嘉翎在連戰5場後奪銀，並進帳12分。 （劉聰達提供）中央社記者田習如比利時隆默爾傳真 112年3月19日

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（中央社記者田習如比利時隆默爾18日專電）跆拳國手羅嘉翎今天在比利時公開賽連拚5場後奪得銀牌，歐洲賽程暫告一段落。飽受控制體重所苦的她說，回台後最想大吃，但只要「一頓」就好，因為要進軍奧運還需挑戰更多比賽。

5日在美國公開賽因超重0.1公斤無法參賽，12日在荷蘭公開賽奪得銅牌，羅嘉翎今天在比利時公開賽進一步奪銀，狀況越來越好。她在G1等級的荷蘭賽事獲積分3.6分，比利時隆默爾（Lommel）的這場G2等級則可獲12分，後續還得累積更多分數以拚進明年巴黎奧運。

也因為比利時公開賽給分較高，今天比賽共有超過50位來自各國的選手報名。教練劉聰達說：「世界排名前5的有4個都來了。」

選手眾多使得整個比賽時間拉得很長，非常考驗耐心和體力。台灣團隊從上午約8時就入場，一直到晚上8時多羅嘉翎打完冠亞軍賽才收工，吃著特地從附近荷蘭城市到場加油的台灣家庭買來的速食漢堡，才算是一整天壓力放鬆後比較像樣的一餐。

跆拳道國手羅嘉翎18日在比利時公開賽奪銀，圖為她在第4場比賽擊敗世界排名第2的土耳其選手。中央社記者田習如比利時隆默爾攝 112年3月19日

以第4種子身分參賽的羅嘉翎在歐洲期間感冒未痊癒，加上必須盡量節制飲食、控制體重以免不符量級而失格，今天前2場比賽未能發揮實力，贏得辛苦。表現失常且多處傷痛，又有背負眾多期待的壓力，讓她在休息期間幾次情緒低潮，但也很快調適好迎接下一場比賽。

第3場比賽劉聰達指導她改以擅長的防守打法，保持體能，接著漸入佳境。到第4場對上世界排名第2、公開賽第1種子的土耳其選手，就連續2局取勝。在只有約10分鐘休息就緊接著上場打冠亞軍賽的情況下，輸給匈牙利的馬頓（Luana Marton），以銀牌結束這趟旅程。

羅嘉翎賽後接受中央社記者採訪，坦言今天狀況不佳，「很多（攻防）動作可以做，其實自己沒有把握好…其實是有體力去做的，只是自己心態沒有調整好」。

今天比賽結束後團隊將先回台灣，4月再出發去中國杭州打大滿貫賽。因此羅嘉翎笑說比賽後最想要回台大吃，滿足壓抑許久的口腹之慾，「但只要一頓就好」。

劉聰達解釋，由於去年6月世界跆拳道聯盟改變比賽規則，允許推擠，讓羅嘉翎剛開始難以適應，因此去年下半年以來一直加強重量訓練，增加肌肉力量以抗擊對手推擠。但兩難的是肌力越強，體重就會增加，影響參加比賽的量級，但若要換到更重的量級，過去的積分又會前功盡棄。

「所以說她也很辛苦，下半年度還有10幾個比賽，她體重幾乎都要維持在很低的狀態。」劉聰達說。

相較上屆奧運獲得銅牌的羅嘉翎深負眾望，參賽為了拚積分，參加這次比利時公開賽的另2位更年輕台灣選手，則是為了累積國際經驗。

第一戰就遇上泰國種子選手而落敗的莊昕璇表現自信，「跟這些選手其實沒有差到很多，但是就要繼續加油」。她期待能獲得世界錦標賽資格，代表台灣參賽。

今年進入國家隊的梁興誠也告訴中央社，此行最主要目的是多吸收國際賽經驗，「多跟不同國家的選手切磋看看，瞭解自己的強度到底在哪裡，像這次比利時的比賽，很明顯看得出來就是後面體力完全不足」。他在第一戰敗給英國選手，比賽中一度倒地扭傷腳。

無論新手或老將，跆拳道台灣代表隊每年約得花大半時間在海外參賽，羅嘉翎團隊這一趟自2月出國到今天歐洲賽事告一段落，終於可以回家好好休息，迎接未來更多更大的挑戰。（編輯：馮昭）1120319

台灣跆拳道代表隊由教練劉聰達（後立右1）帶隊參加比利時公開賽，前排選手右起莊昕璇、羅嘉翎、梁興誠。（駐歐盟兼駐比利時代表處提供）中央社記者田習如比利時隆默爾傳真 112年3月19日

跆拳道國手羅嘉翎18日在比利時公開賽奪銀，圖為她在第4場比賽擊敗世界排名第2的土耳其選手。中央社記者田習如比利時隆默爾攝 112年3月19日

參加國際跆拳道比利時公開賽的台灣團隊與專程前來加油打氣的駐歐盟兼駐比利時教育組長陳俞妏（左3）及台灣旅居荷蘭家庭合照。中央社記者田習如比利時隆默爾攝 112年3月19日