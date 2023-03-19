更多編輯台推薦新聞：
春分前後賞黃道光 日落後無光害環境朝西方天空可見
生活

春分前後賞黃道光 日落後無光害環境朝西方天空可見

雅典動物園垃圾桶撿到小白虎 恐是非法交易受害者
國際

雅典動物園垃圾桶撿到小白虎 恐是非法交易受害者

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

T1魔獸隊友倉促出手種敗因 雲豹無緣擺脫墊底

2023/3/19 20:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北19日電）T1職業籃球聯盟桃園雲豹今天主場迎戰台啤英熊，雲豹原本有機會靠著獲勝擺脫墊底，沒想到終場前73秒內2次本土球員不合理的搶投出手，錯失逆轉機會，終場英熊就以99比98險勝雲豹。

賽前桃園雲豹以5勝15敗在聯盟墊底，但是和6勝16敗、排名第5的台中太陽已無勝差，只要今天獲勝，就可以擺脫爐主的命運。

首節雲豹還以26比23領先，不過第2節又陷入得分乾旱期，單節僅18分進帳，半場結束，英熊反以51比44取得領先。

下半場英熊始終保持著10分上下的領先優勢，終場前3分9秒，還以94比83領先，接著雲豹「魔獸」霍華德（Dwight Howard）連續罰進4球，加上艾夫伯（Michael Efevberha）一記高難度的三分線外跳投得手，一口氣追回7分。

沒想到雲豹氣勢正旺時，下一波進攻鄭瑋竟在進攻時間還剩下18秒時就自己在三分線外出手沒進，這次出手讓霍華德做出不可置信的表情。

不過雲豹還沒放棄，在終場前7.7秒，僅落後3分的雲豹發邊線球，雖然艾夫伯在嚴防之下沒有第一時間拿到球，但接到球的隊友呂蔡瑜倫直接在三分線外又出手投掉，這次連籃框都沒碰到，也讓艾夫伯雙手抱頭難以置信。

霍華德全場攻下30分、21籃板，艾夫伯攻下31分、14籃板，但卻在追分的關鍵時刻都沒碰到球。

全場攻下37分、9籃板，還多次上演精彩扣籃秀的英熊洋將柯歐斯（Michael Qualls）說：「其實身體還是有些不舒服，但既然上場就想要幫助球隊全力獲勝。」

談到和霍華德多次對位的感受，柯歐斯也笑說：「當然相當有趣，畢竟他是NBA名人堂等級的球員，能和這樣的球員互相較勁總會學習到很多。」

英熊明星後衛蔣淯安因為流感無法出賽，頂替他上場的曹薰襄，雖一度右腳受傷退場，但最後仍繳出4分、7助攻的成績單。

另外，台中太陽今天在主場以82比97慘敗給龍頭新北中信特攻後，已經吞下最近的7連敗，反觀中信特攻笑納9連勝，已經超過2個月不知輸球滋味。（編輯：張雅淨）1120319

#桃園雲豹
#霍華德
#艾夫伯
霍華德
T1艾夫伯轟38分 雲豹擊敗海神終止4連敗雲豹能源創新板上市 魔獸霍華德現身站台
艾夫伯
T1明星賽 霍華德轟37分率隊大勝獲選MVP[影]霍華德領軍雙洋將發威 T1雲豹勝太陽終止10連敗
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族