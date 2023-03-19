T1魔獸隊友倉促出手種敗因 雲豹無緣擺脫墊底

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（中央社記者黎建忠台北19日電）T1職業籃球聯盟桃園雲豹今天主場迎戰台啤英熊，雲豹原本有機會靠著獲勝擺脫墊底，沒想到終場前73秒內2次本土球員不合理的搶投出手，錯失逆轉機會，終場英熊就以99比98險勝雲豹。

賽前桃園雲豹以5勝15敗在聯盟墊底，但是和6勝16敗、排名第5的台中太陽已無勝差，只要今天獲勝，就可以擺脫爐主的命運。

首節雲豹還以26比23領先，不過第2節又陷入得分乾旱期，單節僅18分進帳，半場結束，英熊反以51比44取得領先。

下半場英熊始終保持著10分上下的領先優勢，終場前3分9秒，還以94比83領先，接著雲豹「魔獸」霍華德（Dwight Howard）連續罰進4球，加上艾夫伯（Michael Efevberha）一記高難度的三分線外跳投得手，一口氣追回7分。

沒想到雲豹氣勢正旺時，下一波進攻鄭瑋竟在進攻時間還剩下18秒時就自己在三分線外出手沒進，這次出手讓霍華德做出不可置信的表情。

不過雲豹還沒放棄，在終場前7.7秒，僅落後3分的雲豹發邊線球，雖然艾夫伯在嚴防之下沒有第一時間拿到球，但接到球的隊友呂蔡瑜倫直接在三分線外又出手投掉，這次連籃框都沒碰到，也讓艾夫伯雙手抱頭難以置信。

霍華德全場攻下30分、21籃板，艾夫伯攻下31分、14籃板，但卻在追分的關鍵時刻都沒碰到球。

全場攻下37分、9籃板，還多次上演精彩扣籃秀的英熊洋將柯歐斯（Michael Qualls）說：「其實身體還是有些不舒服，但既然上場就想要幫助球隊全力獲勝。」

談到和霍華德多次對位的感受，柯歐斯也笑說：「當然相當有趣，畢竟他是NBA名人堂等級的球員，能和這樣的球員互相較勁總會學習到很多。」

英熊明星後衛蔣淯安因為流感無法出賽，頂替他上場的曹薰襄，雖一度右腳受傷退場，但最後仍繳出4分、7助攻的成績單。

另外，台中太陽今天在主場以82比97慘敗給龍頭新北中信特攻後，已經吞下最近的7連敗，反觀中信特攻笑納9連勝，已經超過2個月不知輸球滋味。（編輯：張雅淨）1120319