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NBA安特托昆博大三元 公鹿力克暴龍[影]

2023/3/20 15:06（3/20 15:31 更新）
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影片來源：Milwaukee Bucks

（中央社密爾瓦基19日綜合外電報導）美國職籃NBA密爾瓦基公鹿「字母哥」安特托昆博今天繳出「大三元」，加上隊友羅培茲（Brook Lopez）第四節的好表現，率隊以118比111力克來犯的多倫多暴龍。

法新社報導，NBA東區龍頭公鹿16日一面倒慘敗給印第安納溜馬後備受衝擊，但他們今天在主場第一服務廣場（Fiserv Forum）恢復應有的氣勢，頑強地後來居上擊敗暴龍。

暴龍在第三節快結束時還領先公鹿8分，但在第四節被羅培茲（Brook Lopez）壓制，他在第四節拿下全場得分26分中的17分，幫助公鹿順利留下勝利。

安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）得到22分、13籃板和10助攻，公鹿拿下這一勝後以51勝20負的戰績繼續獨占東區龍頭，領先狀態良好的費城76人2.5場勝差。

暴龍則以范佛利特（Fred VanVleet）表現最佳，他攻下全隊最高的23分。

在今天的其他比賽中，洛杉磯湖人的芮維斯（Austin Reaves）拿下職業生涯最高的35分，讓湖人從17日以1分輸給達拉斯獨行俠的悲情中振作起來，終場以111比105分擊敗奧蘭多魔術。

在波特蘭，拓荒者以117比102分輸給洛杉磯快艇，他們邁向季後賽之路受到衝擊。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1120320

#安特托昆博
#羅培茲
#芮維斯
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