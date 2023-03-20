合庫斥資逾430萬整修重訓室 棒球隊巴士與職棒同款

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（中央社記者謝靜雯台北20日電）合作金庫銀行長期支持台灣體壇，斥資逾新台幣430萬元整修的重訓室啟用，棒球隊前年採購千萬巴士，與中職味全龍隊巴士同款，總教練王燕國表示，感謝公司非常照顧球員。

合作金庫銀行長期支持台灣體育發展，民國36年成立桌球隊、38年成立棒球隊、81年成立羽球隊，每年編列上億元的球隊預算，合庫金控暨銀行董事長雷仲達更持續投入資源支持球隊各項賽事及訓練所需器材，以提升球員實力。

位於合庫天母員工訓練中心的球隊重量訓練室民國96年落成，雷仲達表示，重訓室有點老舊，本來打算110年12月就要開始整修，但國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴重，被徵用作為集中檢疫場所，去年底解除徵用才開始進場裝修，今天正式舉行啟用儀式，目前棒球隊、羽球隊都在此訓練。

此次除重新裝修室內空間，也添購多項重訓設備，包含跑步機、飛輪腳踏車、滑輪機、多功能重量訓練器材及舉重床組等，希望讓球員們進行更專業的重量訓練，提升球場上的表現，總計斥資超過430萬元。

合庫棒球隊各地征戰，110年也購入價格超過千萬的新巴士，球隊人士透露，當時要去牽巴士時旁邊剛好中職味全龍隊也去買同款巴士。

合庫大手筆支持球隊，雷仲達表示，「要買就買最好的」，球隊南征北討相當辛苦，「他們要我挑，我們寧願多花一點錢，安全性最重要，也讓球員旅程中可以有比較好的休息空間。」

合庫棒球隊為國內歷史最悠久的甲組成棒隊伍之一，至今已栽培許多知名球員，如郭源治、郭泰源、陳金鋒、彭政閔、林智勝、林加祐、林瀚、吳昇峰、黃佳瑋等人。

羽球隊及桌球隊亦有許多知名的選手，如羽球隊的戴資穎、周天成、王子維、白馭珀等人，桌球隊則有林昀儒、莊智淵、陳建安、鄭怡靜、黃怡樺等人，都是由合庫用心培育出來的好手。（編輯：張雅淨）1120320