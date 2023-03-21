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兩度延長輸公牛 76人終止8連勝 季後賽門票再等等[影]

2023/3/21 16:08（3/21 16:56 更新）
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NBA費城76人球員恩比德（圖）20日攻下37分，但仍不敵頑強的客軍公牛，中斷近期的8連勝。（圖取自twitter.com/sixers）
NBA費城76人球員恩比德（圖）20日攻下37分，但仍不敵頑強的客軍公牛，中斷近期的8連勝。（圖取自twitter.com/sixers）
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（中央社費城20日綜合外電報導）美國職籃NBA芝加哥公牛球星德羅森（DeMar DeRozan）今天攻下25分，率隊在兩度延長比賽後以109比105分驚險扳倒費城76人，終結76人的8連勝。

目前炙手可熱的76人一直鎖定在主場富國銀行中心（Wells Fargo Center）鄉親觀眾面前贏球，拿下季後賽門票。

這場比賽中，儘管76人的恩比德（Joel Embiid）攻下37分，這也是這位MVP大熱門人選連續第10場囊括30分的表現，但今天仍然不敵頑強的客軍公牛，76人須再等等，才能取得季後賽門票。

這場比賽在第四節結束前，恩比德在隊友馬克西（Tyrese Maxey）一記三分球不進後，未能把球撥進籃框，76人錯失奪勝的機會。

恩比德在第一度延長賽最後一分鐘時，讓76人以99比97領先，但公牛德羅森隨後的上籃將比分扳平。

德羅森在第一度延長賽結束前不到兩秒一記三分球失手，比賽進入第二度延長賽。

在第二度延長賽中，76人一度以105比101領先，看起來已經控制這場比賽，但由於恩比德犯滿離場，公牛連下8分，最終拿下這場比賽的勝利。

這是恩比德在職業生涯12度對陣公牛中，首次落敗。

公牛的戰績在這一勝後提高到34勝37負，在東區仍排名第10，使他們有機會參加排名第7至第10球隊之間的附加賽，爭奪季後賽最後兩張門票。

76人輸掉這場比賽後，以48勝23負的戰績在東區排名第3，距離正式進軍季後賽還需要一場勝利。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1120321

#恩比德
#76人
#公牛
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