拳擊世錦賽晉8強不滿足 蘇靜雯唯一目標要奪牌

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（中央社記者黎建忠台北21日電）台灣女子拳擊好手蘇靜雯今天在女子拳擊世界錦標賽63公斤級，以5比0力壓大會第8種子、亞美尼亞選手哈魯勇妍，但蘇靜雯要的不僅如此，出發前就以拿獎牌為目標。

蘇靜雯今天出戰哈魯勇妍（Sona Harutyunyan），前2回合蘇靜雯僅以3比2的積分取得些微領先優勢，沒想到第3回合戰況一面倒，蘇靜雯多次擊中對手頭部，3回合結束，反以5比0的積分完全壓制獲勝。

教練劉宗泰在接受中央社記者電訪時說：「靜雯在我這裡接受3年訓練，一直以來都是筱雯身邊最重要的配角，但這次她站穩自己的擂台，變成自己的主角。」

劉宗泰說：「儘管蘇靜雯在去年亞錦賽早早落敗，但她完全沒有氣餒，經過2個月後，拿下了國內選拔賽的冠軍，再度成為台灣女子世錦賽拳擊代表隊的一員，賽前也跟著筱雯的行程到美國移地訓練，相信她也學到很多。」

劉宗泰提到，「首回合靜雯的動作有點太過僵硬，所以雙方分數才會這麼接近，但後2回合我就提醒她，要注意身體擺動，腳步靈活度要拿出來，積極進攻果然就收到明顯優勢。」

談到這次參加世錦賽的目標，劉宗泰說：「賽前跟靜雯討論，我給她的目標就是拿牌，她也欣然接受這個挑戰，接下來8強只要過關，就可以完成目標。」（編輯：張雅淨）1120321