張育成返美盼助紅襪奪冠 球迷熱情送機

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旅美棒球好手張育成（中，綠衣者）臉書粉絲專頁發文表示，即將返美加入紅襪春訓，23日出發美國，號召球迷前往桃園國際機場第一航廈出境大廳送機，吸引了多名球迷到場為他加油打氣。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年3月23日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場23日電）旅美棒球好手張育成今天搭機返美準備新球季，他號召球迷到桃園機場送機，吸引20多名球迷到場。張育成說，盼望帶著球迷的祝福與力量赴美，以更好的成績為紅襪隊拿下冠軍。

張育成臉書粉絲專頁昨天清晨發文表示，即將返美加入春訓，23日出發，號召球迷上午10時前往桃園國際機場第一航廈出境大廳送機，讓他帶著滿滿的祝福展開新球季，「有大家的祝福，育成不孤單」。

張育成在妻兒陪同下現身桃園機場，也吸引20多名球迷手持標語及棒球卡到場加油打氣，他向送行的球迷及媒體敬禮表達感謝。

張育成接受媒體聯訪時表示，感謝到場送機的球迷及媒體，這是很溫馨的畫面，他會帶著球迷的祝福與力量去美國。他認為，台灣棒球每年都在進步，往後要拿到經典賽冠軍一定沒問題。

記者又問，與日本隊球員吉田正尚同時入圍最佳陣容，2人也同樣在紅襪隊，有機會想要進行哪些交流。張育成覺得紅襪隊賺到了，希望2人可以為紅襪隊拿到另一個冠軍，未來希望可以一直留在紅襪隊，成績也可以比過去還要更好。

張育成指出，這一次回台灣，比較開心的是可以陪伴懷孕的老婆，雖然他要返美，老婆留在台灣生產，一定會有一點不捨，然而已有很多時間陪老婆，還是覺得蠻開心的，但是可能沒有時間陪伴老婆一起生產。

張育成說，自己有在練球，隨時在備戰狀態，回到美國後，在訓練方面就跟著球隊走、有比賽就比賽，因為返美後不到一週球季開打，希望趕快進入狀況。

張育成表示，很開心台灣可以轉播紅襪隊賽事，希望所有的球迷們可以一起期待他在紅襪隊的表現，不論好壞都可以為他加油。

中原大學學生林博翌從學校騎乘機車到桃園機場外圍，再步行進入機場，就是為了展現對張育成的支持。原本不打算返台參加經典賽的張育成一度被球迷罵，但在經典賽的精彩表現又讓大家很喜歡，所以林博翌今天特別來送機。

綽號「城牆」的球迷特別從新莊搭機捷到桃機來支持，他說自己看大聯盟就會關心張育成每一場球賽表現，同時只要看到台灣選手都會給予支持，因為這是相當不容易的一件事。

張育成去年在美國職棒大聯盟MLB效力了4支球隊，季初效力克里夫蘭守護者，後來遭指定讓渡，陸續披上匹茲堡海盜、坦帕灣光芒、波士頓紅襪戰袍，去年底未獲紅襪續約而成為自由球員。不過張育成今年確定再與紅襪隊簽下1年合約，披上紅襪戰袍，延續旅美目標。（編輯：方沛清）1120323

旅美棒球好手張育成23日搭機返美，盼帶著球迷的祝福與力量準備新球季，他也向送行的球迷及媒體敬禮表示感謝。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年3月23日