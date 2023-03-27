詹姆斯傷癒復出 湖人仍不敵公牛[影]

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NBA芝加哥公牛26日破壞洛杉磯湖人球星詹姆斯（前白衣者）的復出秀，終場以118比108擊敗湖人。（圖取自twitter.com/chicagobulls）

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（中央社洛杉磯26日綜合外電報導）美國職籃NBA芝加哥公牛今天破壞了洛杉磯湖人球星詹姆斯因傷缺席13場比賽之後的復出秀，終場以118比108擊敗湖人，緊緊抓住東區附加賽最後一個名額，保有季後賽一線生機。

法新社報導，詹姆斯（LeBron James）今天說，有機會挑戰職業生涯第5個總冠軍，以及在湖人的第2個總冠軍，促使他從右腳肌腱撕裂傷中迅速復出。

在湖人主場館Crypto.com球場，所有的目光都集中在詹姆斯這位38歲的前鋒身上，這是他職業生涯中第2度替補上陣，前一次從板凳出發是在2007年12月，當時他還在克利夫蘭騎士。

詹姆斯在第1節湖人以12比9領先公牛時上場，獲得全場球迷起立鼓掌相迎，他照例進行開場「拋粉儀式」將滑石粉拋向空中。

詹姆斯上場27分半攻下19分，是全隊之冠。布朗（Troy Brown Jr）和畢斯利（Malik Beasley）各得18分，戴維斯（Anthony Davis）有15分表現。

不過，公牛破壞了詹姆斯的復出秀，拉文（Zach LaVine）攻下32分，德羅森（DeMar DeRozan）17分、10助攻，公牛（36勝38負）穩坐東區第10名，領先第11名的印第安納溜馬3.5場勝差。

湖人總教練郝姆（Darvin Ham）說：「他們今晚帶著急迫感出場，我們表現有點平淡，很早就處於下風。我們打的不夠積極，身體對抗也不夠。」

湖人在詹姆斯缺席下取得8勝5敗的戰績，對公牛這場敗績，也終結最近的3連勝。

輸掉這場比賽後，湖人從西區第8名跌到第9名，戰績（37勝38負）和奧克拉荷馬雷霆相同，落後第8名紐奧良鵜鶘半場勝差。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1120327