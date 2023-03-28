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PLG國王擊敗領航猿 首支晉級季後賽隊伍

2023/3/28 21:50（3/28 22:01 更新）
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台灣職籃P. LEAGUE+新北國王隊28日靠著球員曼尼高全場攻下25分，率隊以89比81擊敗桃園璞園領航猿隊，成為首支晉級季後賽的隊伍。（新北國王提供）中央社記者黃巧雯傳真 112年3月28日
台灣職籃P. LEAGUE+新北國王隊28日靠著球員曼尼高全場攻下25分，率隊以89比81擊敗桃園璞園領航猿隊，成為首支晉級季後賽的隊伍。（新北國王提供）中央社記者黃巧雯傳真 112年3月28日
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（中央社記者黃巧雯台北28日電）台灣職籃P. LEAGUE+新北國王今天靠著曼尼高與戴維斯聯手攻下42分，率隊以89比81擊敗桃園璞園領航猿，成為首支晉級季後賽的隊伍，並賞給領航猿6連敗。

新北國王賽前以戰績21勝7敗暫居龍頭，與第5、6名的新竹街口攻城獅、高雄17直播鋼鐵人各有11場、13.5場勝差，今天只要在主場新莊體育館擊敗桃園璞園領航猿，就確定收下季後賽門票。

國王隊洋將牧倫斯（Byron Mullens）受傷，包括此役在內，已經連3場缺陣，陣中唯一的洋將曼尼高（Kenny Manigault）今天上半場攻下13分，搭配戴維斯（Quincy Davis）禁區優勢，半場結束以48比37領先。

國王隊曼尼高、戴維斯第3節輪流上演灌籃戲碼，而領航猿外線手感回溫，白曜誠、施晉堯、黃泓瀚、洋將艾爾斯（Jeff Ayres）單節合計投進5記三分球，將比分追成58比63。

進入決勝節，國王隊從板凳出發的李愷諺、簡祐哲、陳俊男都有所發揮，一度取得雙位數領先，而領航猿展開反攻，倒數50.8秒黃泓瀚把握3罰機會，將落後差距縮小至4分。

不過，戴維斯在比賽結束前29.4秒雙手暴扣，加上曼尼高2罰全中，澆熄對手反撲氣焰，國王隊最終以8分差贏得勝利。

國王隊拿下這一勝之後，也確定提前晉級季後賽，成為聯盟首支挺進季後賽的隊伍，而領航猿3月起1勝難求，至今6戰全敗。

國王隊曼尼高此役繳出25分、9籃板、8助攻，而戴維斯拿下17分、12籃板「雙十」成績。領航猿5人得分雙位數，分別是桑尼（Sani Sakakini）15分、施晉堯14分、白曜誠12分、黃泓瀚11分、陳冠全10分。（編輯：張雅淨）1120328

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曼尼高
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