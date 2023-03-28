戴培峰挫傷退場 江坤宇單場2失誤兄弟吞敗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中職富邦悍將隊28日官辦熱身賽與中信兄弟隊交手，悍將捕手戴培峰先發出賽，但2局打擊時傷退。球團回報，2局下戴培峰擊出界外球後傷退，防護團隊初步評估是右手挫傷，將持續觀察後續狀況。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 112年3月28日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北28日電）中職富邦悍將隊今天官辦熱身賽與中信兄弟隊交手，悍將捕手戴培峰挫傷傷退，接替的姚冠瑋2次打擊都造成兄弟隊游擊手江坤宇失誤，悍將終場以1比0讓兄弟吞下官辦熱身賽2連敗。

中華職棒官辦熱身賽富邦悍將隊今天在嘉義市立棒球場與中信兄弟交手，悍將投手群發揮水準，悍將洋投艾普勒官辦熱身賽出賽狀況不錯，前一場對味全龍隊先發，投5局被敲2支安打無失分拿下勝投。

艾普勒今天先發狀況也不錯，前4局僅讓兄弟隊打者靠著保送上壘，直到5局先送出保送，才被陳文杰敲出第一支安打，但力守不失分。

艾普勒先發投5局被敲1支安打，投出2次三振，悍將6局啟動牛棚，吳世豪、歐書誠、曾峻岳、富藍戈依序登板，各投1局僅曾峻岳再被敲出1支安打，5任投手聯手、沒讓兄弟拿下分數。

悍將隊捕手戴培峰今天先發出賽，但2局打擊時傷退，球團回報，2局下戴培峰擊出界外球後傷退，防護團隊初步評估是右手挫傷，將持續觀察後續狀況。

悍將捕手姚冠瑋接替戴培峰的位置上場，成了兄弟隊游擊手「小可愛」江坤宇剋星，2局敲出游擊方向滾地球靠著失誤上壘，4局下再讓江坤宇失誤，悍將4局下就靠著高國輝二壘打、姚冠瑋敲出滾地球造成兄弟守備失誤，再靠著滾地球跑回致勝分。（編輯：謝雅竹）1120328