國王大勝拓荒者40分 暌違16年進軍NBA季後賽[影]

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NBA沙加緬度國王30日出戰波特蘭拓荒者，以120比80大勝拓荒者，國王暌違16年進軍季後賽。圖為（圖取自twitter.com/NBCSKings）

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（中央社波特蘭29日綜合外電報導）美國職籃NBA沙加緬度國王今天出戰波特蘭拓荒者，國王陣中好手佛克斯拿下18分，率隊以120比80大勝拓荒者，也為國王贏得2006年以來的第一張季後賽門票。

美聯社報導，國王後衛赫爾特（Kevin Huerter）挹注17分，這也幫助國王贏得季後賽首戰的主場優勢。

國王16年的季後賽荒不僅是NBA史上最長，也是北美4大體育賽事NBA、職業美式足球聯盟NFL、北美職業冰球聯盟NHL和美國職棒大聯盟MLB的最長季後賽荒。

佛克斯（De'Aaron Fox）表示：「我們想做更宏大的事情，但16年是一段很長的時間，所以我們能擺脫它是感覺很棒的。」

在比賽結束哨音響起前，一大群身穿紫色球衣的國王球迷高呼「點亮（紫色）光柱」（Light The Beam）口號。

國王前鋒穆雷（Keegan Murray）在第3節還剩6分44秒時投中本季第188顆三分球，成為NBA史上命中最多三分球的新秀球員，打破密契爾（Donovan Mitchell）在2017-18賽季締造的187顆三分球紀錄。穆雷今天全場拿下13分。

目前例行賽戰績46勝30敗的國王在西區聯盟排名第3。排名第1的丹佛金塊和第2名曼菲斯灰熊都已確定進軍季後賽。

拓荒者菜鳥後衛夏普（Shaedon Sharpe）雖拿下全場最高30分，但球隊今天仍無奈吞下4連敗，在過去11場比賽輸了10場。今天輸給國王後，拓荒者確定無緣季後賽。

拓荒者近來傷兵連連，多名先發球員都因傷缺陣，今天整場更只有7人上場拚戰。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1120330