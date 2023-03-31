更多編輯台推薦新聞：
蔡總統出訪增能見度 專家：台灣開創全新非官方外交
政治

蔡總統出訪增能見度 專家：台灣開創全新非官方外交

工研院開發植物荷包蛋 低碳零膽固醇含藻類纖維
生活

工研院開發植物荷包蛋 低碳零膽固醇含藻類纖維

電價調漲、北北基計程車起跳價85元 4月新制一次看
生活

電價調漲、北北基計程車起跳價85元 4月新制一次看

天文學家首藉重力透鏡發現巨大黑洞 質量為太陽300億倍
科技

天文學家首藉重力透鏡發現巨大黑洞 質量為太陽300億倍

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

PLG、T1合併話題熱議 錢薇娟妙喻：就像兩岸關係

2023/3/31 14:18
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北31日電）台灣兩大職業籃球聯盟PLG、T1，是否會合併的話題最近引發熱議。T1聯盟會長錢薇娟今天提出妙喻：「現在兩聯盟就像是兩岸關係，上頭各自努力，但私下各球隊交流很頻繁。」

台灣運彩xT1聯盟會長錢薇娟，今天在出席「WIN Taiwan X女性給力計畫」記者會時，做出上述表示。

台灣目前籃球聯賽共有P. LEAGUE+聯盟、T1兩個職業聯盟，加上一個半職業、由中華民國籃球協會主導的超級籃球聯賽（SBL），總計共16支球隊。過去幾天盛傳，政府有意整併國內籃球聯盟，讓各隊實力、球員可以更加均衡。

錢薇娟說：「我可以保證，到目前為止，真的沒有任何政府的官員或者力量介入這個問題，如果真的發生了，那應該也是差不多到需要坐下來談的階段，但現在就真的是每個聯盟各自努力的狀況，也沒談過合併的話題。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

錢薇娟也提出一個很妙的比喻：「現在T1跟PLG就像是兩岸關係，領導者都各自為了聯盟努力打拚，創造更好的環境，但其實私底下各球團之間都是好朋友，互動交流也都很頻繁。」

錢薇娟提到：「不管將來會不會合併，其實兩聯盟的交流都可以先做，像是明年賽季前的熱身賽，就可以嘗試舉辦跨聯盟性質的對抗賽，不要只想看到2聯盟總冠軍對打，這樣又會落入誰強誰弱的爭議話題。」（編輯：龍柏安）1120331

#錢薇娟
#台灣運彩xT1聯盟
#台灣
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族