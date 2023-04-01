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東體二壘手杜禹鋒拚選秀 天生球感好敏捷佳成優勢

2023/4/1 13:45（4/1 14:16 更新）
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U18東岸聯盟棒球賽台東體中白隊二壘手杜禹鋒（圖）攻守有好表現。總教練陳峰岳表示，杜禹鋒挑戰職棒的優勢是天生球感和敏捷性好。中央社記者謝靜雯攝 112年4月1日
U18東岸聯盟棒球賽台東體中白隊二壘手杜禹鋒（圖）攻守有好表現。總教練陳峰岳表示，杜禹鋒挑戰職棒的優勢是天生球感和敏捷性好。中央社記者謝靜雯攝 112年4月1日
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（中央社記者謝靜雯台東1日電）U18東岸聯盟棒球賽台東體中白隊二壘手杜禹鋒攻守有好表現，總教練陳峰岳直言杜禹鋒挑戰職棒優勢是天生的球感和敏捷好，這是練不出來的，具有領導能力，打跑守整體都很不錯。

2023年U18東岸聯盟棒球錦標賽東體白隊今天與普門中學交手，東體白隊高三野手杜禹鋒先發打1棒、守二壘，杜禹鋒2局關鍵安打、帶有2分打點，也跑出1次盜壘成功，二壘還有美技守備，攻守表現俱佳。

杜禹鋒今年畢業要挑戰中職選秀，總教練陳峰岳表示，杜禹鋒攻守跑整體性都很不錯，也是很有領導能力的球員，球隊會選他當隊長主要就是看中他的能力，球場上的表現可以感染大家，關鍵時刻也都可以有關鍵一擊。

陳峰岳表示，杜禹鋒雖然身材不算突出，但球感和球商很好，球感是天生的，今天比賽二壘反手接球轉身傳一壘美技，就是天生的球感，以他的敏捷性在二壘這個位置很有優勢，就要看球隊如果選到他、進到球隊後的定位如何，但看好他有很好的發展空間。

杜禹鋒表示，從今年木棒聯賽剛開始就有想法，打到第4階段結束後感覺已經準備好挑戰選秀，對自己的守備很有自信，高一守過游擊，高二、高三就以二壘為主。

確定要選秀的目標後心態不一樣，杜禹鋒表示，「教練說想要當職棒球員就要用職棒球員的方式練習，拿出亮眼的表現替自己加分」，自評優點是守備和跑壘，缺點是打擊穩定性還不足。（編輯：謝雅竹）1120401

#杜禹鋒
#陳峰岳
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陳峰岳
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